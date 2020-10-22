برامج التحسين المستمر لموظفي «الإمارات للألمنيوم» تحقق 60 مليون درهم وفورات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تحقيق وفورات في التكلفة تقارب 60 مليون درهم إماراتي منذ بداية عام 2020، وذلك من خلال تطبيق آراء ومشاريع الموظفين في مختلف برامجها للتحسين المستمر. ومنذ شهر يناير الماضي، قدّم موظفو الشركة 18,400 فكرة من خلال برنامج «اقتراحات الموظفين»، والذي يهدف إلى اكتشاف الحلول لتحديات العمليات والسلامة والبيئة، والتي أثمرت عن توفير في التكاليف بقيمة تتخطى 28 مليون درهم.

ومن بين أهم الأفكار التي تم تقديمها في العام 2020، استخدام نظام الكشف بالليزر لمنع دخول أية أجسام غريبة إلى الأجزاء الرئيسية والمهمة من الآلات، ويسهم ذلك في منع حصول عطل الذي يتطلب إصلاحه وقتاً طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، اقترح فريق آخر آلية جديدة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، للمساعدة في التقاط الغبار المحمول جواً، مما يحافظ على صحة وسلامة الموظفين الذين يعملون في الميدان، فضلاً عن تحسين جودة الهواء في محيط العمل وخارجه.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حريصون على إشراك جميع موظفينا في هذا المجهود. وغالباً ما يكون الموظفون الأقرب إلى سير العمل هم الأمثل في تحديد فرص تحسين الكفاءة واستنباط أفضل الحلول لتخطي التحديات التي تواجههم كل يوم. وتحقيق هذه الوفورات رغم الظروف الصعبة للأسواق والتي شهدتها جميع القطاعات تقريباً في 2020، تبرز أهمية هذه البرامج وإشراك الموظفين في القرارات ووضع الحلول». وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تشغيل برنامج اقتراحات الموظفين منذ عام 1981. ومنذ ذلك الحين، قدم موظفو الشركة نحو 500,000 اقتراح للتحسينات التشغيلية والفنية، تم تنفيذ 312,000 منها، والتي أسهمت في تحقيق وفورات بقيمة 416 مليون درهم.

تميّز

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفورات بأكثر من 32 مليون درهم من خلال برنامج «تميّز»، الذي أطلقته الشركة في العام 2016، لإجراء تحليلات مفصلة للعمليات التشغيلية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بقيادة خبرائها القائمين على توجيه الفرق لتنفيذ هذه التحسينات.

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