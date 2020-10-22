انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجات الصناعية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجات الرئيسية للصناعة التحويلية (سعر المنتج لدى باب المصنع بدون ضرائب) في الدولة على أساس ربعي وسنوي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية الأسعار مع انخفاض كلفة المنتج النهائي، وزيادة تنافسية المنتجات الإماراتية خارجياً، ويشجع على دخول مزيد من المنتجين إلى السوق بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

وانخفضت أسعار الصناعات التحويلية في الإمارات 1.12% إلى 88.74 نقطة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 89.75 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الذي يشكل 24.16% من الوزن النسبي للمؤشر، بنسبة 6.71%.

وانخفضت أسعار صُنع الفلّزات القاعدية 2.44% وصُنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 0.69% وصنع المعدات الكهربائية 3.35% وصنع منتجات المطاط واللدائن 0.67% صُنع الآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر 1.01%، وصنع الأثاث 0.19%، وصنع الملبوسات 0.65%، وصُنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية 2.01%، وصنع المنسوجات 0.74%، وصُنع المركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 2.57%، وصُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 0.93%.

وزاد على أساس ربعي أسعار صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 4.7%، ومنتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء الآلات والمعدات 0.97%، والمنتجات الغذائية 1.86%.

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