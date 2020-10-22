الاتحاد لائتمان الصادرات تطلق منتجات متوافقة مع الشريعة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، إطلاق منتجات ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك في سعيها لتعزيز تجارة الحلال بدولة الإمارات وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لدعم صناعة ومنتجات الحلال.

جاء ذلك الإطلاق خلال الملتقى السنوي للاستثمار، ويجعل هذا الإطلاق الاتحاد لائتمان الصادرات من أوائل وكالات ائتمان الصادرات في الشرق الأوسط التي تقدم حلول حماية ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما يأتي هذا الإطلاق تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أكد سموه الأهمية الحيوية للنظام الاقتصادي الإسلامي في توفير فرص حقيقية لإيجاد طرق جديدة لدعم النمو الاقتصادي والتجاري والمالي. وأشار سموه إلى أن تبني الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرصاً ومبادرات جديدة من خلال التعاون بين الشركات المحلية والدولية المعنية.

وتأكيداً على حرص الشركة على دعم الشركات العاملة في تجارة الحلال، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: من خلال حلول الائتمان التجاري والتمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن الاتحاد لائتمان الصادرات تؤكد التزامها مجدداً بدعم القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة. وستوفر هذه الحلول للشركات الإماراتية العاملة في تجارة الحلال ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.

وأضاف: من خلال إطلاق هذه الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فنحن لا نهدف فقط إلى دعم مصدري المنتجات الحلال في دولة الإمارات، ولكن لنلعب دوراً مهماً أيضاً في تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تناسب كافة القطاعات، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وتشمل هذه الحلول الجديدة خدمات حماية الائتمان التجاري التي تضم تأمين كامل الإيرادات، تأمين أحادي المخاطر قصير وطويل الأجل، تأمين تأكيد خطابات الاعتماد، التمويل الإسلامي للصادرات، تأمين الاستثمار الأجنبي، وتأمين سندات الضمان.

تم اعتماد هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي أطلقتها الاتحاد لائتمان الصادرات والموافقة عليها من قبل دار الشريعة، وهي مؤسسة تقدم خدماتها الاستشارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع قطاعات الأعمال المصرفية والمالية. كما أن هذه الحلول التي نقدمها يتم إعادة تأمينها من قبل شريك الاتحاد لائتمان الصادرات الاستراتيجي، وهو المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

نمو

وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019 الصادر بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن شركة الأبحاث والاستشارات DinarStandard الشريك الاستراتيجي للمركز، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي للحلال من 2.2 تريليون دولار في 2018 إلى 3.2 تريليونات دولار في 2024.

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