«نو بي 4» تدخل المنطقة عبر دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أعلنت شركة «نو بي 4» KnowBe4، المزود الأكبر في العالم للتدريب على التوعية الأمنية ومنصة محاكاة التصيد الاحتيالي، أمس، أنها افتتحت مكتباً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط في دبي.

وقال ستو سجورمان، الرئيس التنفيذي للشركة: تتزايد هجمات واختراقات الأمن السيبراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ومع افتتاح المكتب الجديد في دبي، تهدف KnowBe4 إلى مساعدة محترفي الأمن السيبراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط عبر تدريب دولي متنوع للتوعية الأمنية. ومحاكاة التصيد الاحتيالي للمساعدة في حماية مؤسساتهم. نحن متحمسون لتوسيع وجودنا الدولي وإحداث تأثير أكبر على المستخدمين في الشرق الأوسط.

ورحبت الشركة الأمريكية ومقرها فلوريدا بثلاثة موظفين جدد سينضمون الآن إلى فريق دبي في موقع مكتبه الجديد. يتمتع كل موظف جديد بمجموعة فريدة من المهارات، وتشمل هذه المجموعة مندوب مبيعات مؤسسة، ومدير حساب قناة، وأخصائي دعم مبيعات أول. ومع إضافة مكتب في دبي، أصبح لدى KnowBe4 الآن مكاتب في 10 دول مختلفة، بما في ذلك الإمارات، اليابان وأستراليا والبرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وهولندا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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