خبراء: تجارة التجزئة الرقمية تدخل عصراً جديداً

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي)، وبشراكة استراتيجية مع «رفينيتيف»، الجلسة الخامسة من سلسلة الندوات الإلكترونية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تم تنظيمها كورشة عمل تناولت العصر الجديد لتجارة التجزئة الرقمية، واستقطبت مشاركات فاعلة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع.

وقال عبد الله العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: شهد قطاع التجارة الإلكترونية ومبيعات التجزئة الرقمية تحولات هائلة، ونمواً استثنائياً، وخصوصاً في ظل انتشار وباء (كوفيد 19)، وحتى بالنسبة للعملاء الذي يفضلون التسوق التقليدي، لم يكن هناك من بديل أمامهم سوى التسوق عبر الإنترنت. والآن، بعد اختبارهم هذه التجربة، سيكون من المهم معرفة مدى اهتمامهم بالتحول بصورة أكبر نحو التسوق عبر الإنترنت.

عصر جديد

وأدار بيتر جولد، كبير المصممين التنفيذيين في «جولد ستوديو» ورشة عمل شارك فيها سارة أنصاري الرئيس التنفيذي لمنصة «أرتيزارا»، ومحمد مكي الشريك المؤسس لمنصة «أسترولابز»، وليال عاقوري، المديرة الإقليمية لموقع «مودانيسا» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد الخبراء أن تجارة التجزئة الرقمية تدخل بالفعل عصراً جديداً كلياً.

وتم إجراء استطلاع عبر الإنترنت أظهر أن نسبة 35% من المشاركين يعتقدون أن المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية المستقلة، ومنصات التجارة الإلكترونية ستكون من أكبر المستفيدين. كما توقع 25% من المستطلعة آراؤهم أن تشهد المنصات العالمية الكبرى مثل أمازون أكبر قدر من النمو. وتوقعت نسبة 20% نمو تجارة التجزئة الرقمية عبر مبيعات الوسائط الاجتماعية بصورة مباشرة، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، في حين توقعت نسبة 13% من المشاركين ظهور أشكال جديدة مبتكرة للشراء عبر الإنترنت.

جلسة سادسة

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الجلسة السادسة والأخيرة من سلسلة الندوات الإلكترونية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستعقد تحت عنوان «رقمنة الخدمات المصرفية: الدروس المستفادة من عام 2020»، وذلك يوم الثلاثاء 10 نوفمبر في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز