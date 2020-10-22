947 مليار درهم ودائع شبه نقدية بنهاية أغسطس

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي، التي تتألف من الودائع الادخارية، ولأجل للمقيمين، والتأمينات التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إلى 946.6 مليار درهم، بنهاية أغسطس الماضي، بنمو سنوي 11%، أو ما يعادل 93.2 ملياراً، مقارنة بـ 853.4 ملياراً في أغسطس 2019.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن الودائع شبه النقدية، زادت منذ بداية العام الجاري 5.4 %، أو ما يعادل 48.5 مليار درهم، مقابل 898.1 ملياراً في ديسمبر 2019، بينما ارتفعت على أساس شهري 1.5%، أو ما يعادل 13.9 ملياراً، مقابل 932.7 ملياراً في يوليو.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، استمرت الودائع شبه النقدية في الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث قدرت بنحو 822.8 ملياراً نهاية 2018.

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