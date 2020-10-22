«تبريد» تطرح سندات بـ500 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن نجاحها في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار «1.8 مليار درهم» لأجل سبع سنوات بعائد 2.5%. وشهدت السندات المطروحة طلباً قوياً من حوالي 140 مستثمراً دولياً وإقليمياً، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار 5 مرات مما يدل على ثقة المستثمرين في الأصول الائتمانية الراسخة للشركة، على الرغم من الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.

وتمكنت الشركة بفضل الطلب المرتفع من تحديد الأسعار بشكل كبير لتبلغ نسبة العائد النهائي 2.5% مع زيادة حجم السندات النهائية إلى 500 مليون دولار. وحصلت السندات على التصنيف الائتماني (Baa3) من وكالة موديز والتصنيف (BBB) من وكالة فيتش.

كما شهدت السندات لأجل سبع سنوات طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين، الذين مثلوا 90% من المناطق الجغرافية المحددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز