تعاون استراتيجي في الطاقة بين شركات من الإمارات وإسرائيل

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة خط أنابيب أوروبا - آسيا، المملوكة لإسرائيل، مذكرة تفاهم مع شركة «ميد ريد لاند بريدج»، يتم بموجبها تعاون الشركتين في تخزين ونقل النفط والمنتجات النفطية، من خلال شبكة خط أنابيب أوروبا - آسيا وخزاناتها، من دولة الإمارات وأسواق الشرق الأوسط إلى أسواق الغرب، ومن البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق الأقصى.

وتعتبر «ميد ريد لاند بريدج» مشروعاً مشتركاً بين بترومال، شركة خدمات متكاملة في قطاع النفط والغاز ومقرها أبوظبي، وشركة لوبر لاين العالمية والمملوكة لشركة ياريف إلباز، والمتخصصة في الاستثمار في المشاريع الدولية في البنية التحتية والطاقة وهي شركة إسرائيلية مملوكة من يونا فوغل وملاخي ألبير، وهما اثنان من أكثر رجال الأعمال الإسرائيليين خبرة في تطوير وإدارة المشاريع في الطاقة.

وتم تتويج الاتفاقية بحفل التوقيع في أبوظبي بعد أسابيع عدة من المناقشات لإنشاء واحدة من أولى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تتمثل بشراكة بين شركة إسرائيلية، وشركة تعاون مشترك مع شركة إماراتية منذ توقيع اتفاقية السلام في أغسطس الماضي وأقيم حفل التوقيع خلال أول قمة أعمال للاتفاق الإبراهيمي للسلام في أبوظبي، بحضور ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وهشام عبد أحميد أحميد، رئيس مجلس الإدارة في بترومال.

خفض التكلفة

ويؤثر الإعلان عن هذا التعاون إيجابياً على سوق الطاقة العالمي حيث سيوفر لمنتجي ومصافي النفط أقصر الطرق وأكثرها كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لنقل النفط والمنتجات النفطية من الخليج العربي إلى مراكز الاستهلاك في الغرب.

وقال هشام عبد أحميد أحميد، رئيس مجلس الإدارة في بترومال: «يسعدنا أن تكون بترومال جزءاً من هذه الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها منذ توقيع المعاهدة التاريخية بين الإمارات وإسرائيل. ونحن نتطلع قدماً إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الجدد لتنفيذ هذا المشروع وإضافة قيمة لأمن الطاقة العالمي. لم تكن هذه الفرصة لتتحقق لولا توقيع الاتفاق الإبراهيمي، وما زلنا نبحث عن المزيد من مجالات التعاون لتقديم قيمة أكبر لكل من اقتصادات الإمارات وإسرائيل».

وقال إيريز هافون، رئيس مجلس إدارة شركة خط أنابيب أوروبا- آسيا: «تسهم الاتفاقية في توسيع التعاون الدولي لشركة خط أنابيب أوروبا- آسيا. لا شك في أن الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للسوق الإسرائيلي، اقتصادياً واستراتيجياً وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل». وقال إيزيك ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة خط أنابيب أوروبا- آسيا: «تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم علامة فارقة تاريخية، تضمن أمن الطاقة لدول المنطقة وتدفع شركة خط أنابيب أوروبا- آسيا والاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام».

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