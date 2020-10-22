الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي

المصدر: تل أبيب - وام

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في دولة إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين.



وقع على الاتفاقية من جانب الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب دولة إسرائيل يسرائيل كاتس وزير النقل، وذلك خلال لقائهما في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب أول من أمس.



وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني وبحث سبل التعاون بين البلدين.



علاقات متنامية



وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية بين الدولتين عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي، والذي يهدف إلى إرساء قواعد السلام وتحقيق التقدم وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة». وأضاف معاليه: «ستساهم الاتفاقية في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة».



رحلات الركاب



ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 28 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات بالإضافة إلى رحلات الشحن، أما الرحلات غير المجدولة فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.



ويتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المجدولة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تخدم الاتفاقية الجديدة بشكل كبير حركة السياحة والتجارة بين البلدين.



شراكات مثمرة



قال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، إن وصول أول رحلة تجارية من مطار بن غوريون إلى مطار أبوظبي علامة تاريخية فارقة في العلاقة المتنامية بين الإمارات وإسرائيل وتعكس إمكانية تطوير شراكات قوية ومثمرة في التجارة والسياحة والاستثمار.

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