سوق دبي يعتمد ضوابط التداول بالهامش قصير الأجل 26 الجاري

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة سوق دبي المالي، إن مجلس إدارتها سيناقش اعتماد إصدار ضوابط التداول بالهامش قصير الأجل، وذلك خلال اجتماعه يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وأضافت الشركة في بيان أمس أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع اعتماد إصدار ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية من عام 2020، إلى جانب تعيين عضو باللجنة الشرعية ليحل محل العضو المتوفى، فضلاً عن اعتماد النسخة المحدثة من كتيب أنظمة الوسطاء والتداول وقواعد السلوك المهني.

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