دبي فستيفال سيتي مول يفتتح حديقة القوس 6 نوفمبر

المصدر: وام

كشف دبي فستيفال سيتي مول عن افتتاح حديقة القوس وهي وجهة حديثة ومتعددة الأغراض تمتد على مساحة واسعة وتقدم نشاطات مليئة بالمغامرة و الحماس 6 نوفمبر المقبل أمام زوار دبي و المقيمين فيها بالتزامن مع نهاية فصل الصيف وبداية موسم الهواء الطلق .

وتوفر الحديقة خلال المرحلة الأولى أربعة نشاطات رئيسية تشمل تسلق الجدران وخط الانزلاق ومنصة القفز والقفز بالحبل المطاطي إضافة إلى مضمار العوائق القابل للنفخ والأول من نوعه تحت الحديقة.

وستكون الحديقة التي تحمل توقيع واريور جروب والليث الوجهة المثالية لجميع أفراد العائلة وسيتم افتتاحها ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة الاحتفال السنوي باللياقة و الصحة بإشراف دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي .

وحول افتتاح الوجهة الجديدة قال ستيفن كليفر مدير مراكز التسوق بدبي لدى مجموعة الفطيم العقارية: " لطالما تمثل هدفنا في دبي فستيفال سيتي مول بتوفير تجارب استثنائية يوميا لجميع عملائنا و كانت نسخة عام 2019 من تحدي دبي للياقة الأضخم على الإطلاق و بلغ عدد المشاركين 1.1 مليون شخص مفعمين بروح اللياقة والصحة .. و نخوض هذا العام تحديا عبر تقديم مفهوم جديد لزوارنا يتماشى مع هدفنا بتحويل دبي إلى ناد رياضي مفتوح ويمكن لزوار حديقة القوس الاستمتاع بمجموعة من المغامرات الحماسية والحيوية " .

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:" يتيح تحدي دبي للياقة المجال أمام الجميع لإتباع أسلوب حياة صحي وأكثر نشاطا ونحن بدورنا مسرورون لدعم هذا التوجه والعمل الوثيق مع شركائنا لتكريس عادة ممارسة الرياضة في جميع أرجاء الإمارة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجديدة والتحديات الممتعة وتشجيع المقيمين والزوار على تخصيص 30 دقيقة يوميا من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوما".

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