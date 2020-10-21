استراتيجيات التحول الرقمي الفعالة تعزز القدرات التنافسية «ما بعد كورونا»

المصدر: دبي- البيان

استضافت شركة الخليج للحاسبات الآلية «GBM»، اليوم، قمتها السنوية حول التحول الرقمي التي ركزت بشكل خاص على توجه المؤسسات نحو اعتماد التقنيات السحابية. وتقيداً بإجراءات السلامة، فقد جرت جميع فعاليات القمة لعام 2020 بشكل افتراضي، وشهد الحضور تجربة تفاعلية مكثفة، بينما التزم الجميع بالتباعد الاجتماعي المفروض في ظل جائحة "كوفيد 19".

وجمعت القمة محللين وقادة بارزين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وممثلين عن القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء المنطقة، لمناقشة التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه التقنيات السحابية في مساعدة المؤسسات على تسريع رحلتها نحو التحول الرقمي.

وشملت فعاليات القمة سلسلة من العروض التي قدمها كل من عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة «GBM»؛ وستيفن فرانتزن، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والعضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة البيانات الدولية «IDC»؛ وشريف مرقص، نائب الرئيس لحلول البرمجيات لدى شركة «GBM». وكان دونالد سول، الكاتب الشهير وكبير المحاضرين في «كلية سلون للإدارة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» المتحدث الرئيسي في القمة، حيث تناول في كلمته تحت عنوان «استغلال الجوانب الإيجابية للأزمة» الأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع الأعمال في ظل جائحة "كوفيد 19" وسبل تجاوزها.

وقال عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة «GBM»: «سعداء بأن نتمكن مرة أخرى من استضافة قمة التحول الرقمي هذا العام، ولو بشكل افتراضي، وهو إنجاز تحقق بفضل التقنيات السحابية. وكنّا في العام الماضي قد تقصّينا العقبات الرقمية التي تعترض جهود المؤسسات في رحلتها للتحول الرقمي. أما هذا العام، قمنا بتوسيع دائرة النقاش لتشمل الرحلة المثيرة نحو التقنيات السحابية، وكيف تستطيع المؤسسات تسخيرها للاستفادة من فرص التحول الرقمي».

وأضاف رفعت: «قامت مؤسسات عديدة بتسريع جهودها في مجال التحول الرقمي نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19»، ولا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية القدرة المتنامية للحوسبة السحابية لدفع عجلة الابتكار وإطلاق العنان لقيمة التحول الرقمي. وبالتعاون مع شركائنا في شركة البيانات الدولية، فإننا نستكشف أفضل الممارسات في إدارة أنواع الخدمات السحابية العامة والهجينة والمتعددة، وكذلك عرض كيفية تطوير وتسريع استراتيجيات تحول رقمي فعالة لتعزيز القدرات في ظل الواقع الجديد ما بعد كورونا».

واختتمت القمة بحلقة نقاش حول رسم طريق الرحلة السحابية. وكان من بين المتحدثين ميغيل خوري، المدير العام لشركة «GBM» في أبوظبي واليمن، والدكتور عمار حسن الحسيني، نائب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت، وسانجي خانا، الرئيس التنفيذي للمعلومات في بنك رأس الخيمة الوطني، وزينب القويطعي، الرئيس التنفيذي للمعلومات في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وحسن البرواني، مدير دائرة المعلومات والتحول الرقمي في شركة تنمية نفط عُمان، ومصطفى ظافر، نائب الرئيس للسحابة والبرمجيات الإدراكية في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «آي بي إم».

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