تشيسترتنس: ارتفاع مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد سوق العقارات في أبوظبي زيادة في حجم التداولات العقارية في الربع الثالث من عام 2020، مع استعادة السوق نشاطه جرّاء بدء تخفيف القيود المفروضة في مايو، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن تشيسترتنس حول واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2020.

على الرغم من استمرار انخفاض متوسط أسعار الشقق والفلل السكنية خلال هذا الربع، فإنه كان انخفاضاً ضئيلاً للغاية وبنسبة 0.6% و0.2% على التوالي. في حين بلغ تراجع متوسط أسعار الشقق على أساس سنوي 4.8% مقابل 4.7% للفلل.

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «كان سوق العقارات في أبوظبي أكثر نشاطاً خلال الربع الثالث من عام 2020، في الوقت الذي أظهرت فيه أسعار البيع والإيجار استقراراً أكبر من الربع السابق. ورغم أن المعطيات تشير إلى استمرار التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 على معدلات الإيجار على المدى القصير، فإننا نتوقع أن يواصل السوق نشاطه في الربع الرابع، مع تحسّن ملحوظ في الأداء عام 2021، والذي سيكون مشروطاً بحدوث انتعاش اقتصادي على نطاقٍ أوسع».

وفي سوق مبيعات الشقق، شهدت جميع المناطق في العاصمة تغييراً في الأسعار على أساس ربع سنوي، بين زيادة بنسبة 0.8% وانخفاض بنسبة 2.1%. وعلى مستوى سوق الفلل، شهدت الأسعار استقراراً ملحوظاً في هذا الربع مقارنةً مع الربع الماضي. وعلى أساس سنوي، شهدت جميع المواقع التي شملها التقرير انخفاضاً سنوياً في الأسعار بنسبة أقل من 5%، باستثناء منطقة الراحة التي وصل فيها الانخفاض السنوي في الأسعار إلى 9.5%.

وقال هوبدن: «انتعش سوق المبيعات في الربع الثالث، بفضل العروض الترويجية والحوافز المغرية التي قدمها المطورون، بما في ذلك خطط السداد طويلة الأمد والممتدة إلى مرحلة ما بعد التسليم، فضلاً عن الإعفاء من الرسوم. ساعدت هذه العروض، جنباً إلى جنب مع الشراكات التي أبرمها المطورون مع البنوك، لتقديم أسعار فائدة مناسبة للعملاء، في دعم أداء السوق وزيادة حركة البيع بشكلٍ جيد».

وفي سوق تأجير الوحدات السكنية، استمر متوسط أسعار الإيجارات في الانخفاض خلال الربع الثالث، وإن كان بمعدل انخفاض أقل من الربع الثاني. في هذا السياق، تراجعت معدلات الإيجار للشقق السكنية بنسبة 1% مقابل 0.5% للفلل. وبالانتقال إلى سوق تأجير الفلل، واصلت معدلات الإيجار استقرارها.

واختتم هوبدن بالقول: «المرونة التي أظهرها الملّاك والمتعلقة بشروط الإيجار، كانت عاملاً رئيسياً في دعم معدلات الإيجار خلال الربع الثالث. في ضوء ذلك، يتوقع المستأجرون الآن أن يحظوا بمرونة أكبر فيما يتعلق بالدفع، من خلال تقديم أربعة إلى ثمانية شيكات، وفي بعض الأحيان 12 شيكاً. في الوقت الذي واصل فيه ملاك العقارات تقديم فترات إيجار مجانية تصل لشهر أو شهرين، مع خيار استئجار وحدات سكنية لفترات قصيرة. وسيحتاج أصحاب العقارات إلى الاستمرار في تقديم التسهيلات، لجذب المستأجرين وإبقائهم في وحداتهم السكنية خلال الربع الرابع من عام 2020».

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