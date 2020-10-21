القرية العالمية تطلق محفظة إلكترونية بحلول دفع ذكية

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاونها مع شركة «إماراتك» المتخصصة في الخدمات المالية وبوابات الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات.

وتنص اتفاقية التعاون على توفير محفظة «نقودي» المبتكرة كحل للدفع الإلكتروني في منافذ ووجهات القرية العالمية، حيث سيشهد الموسم 25 إطلاق تطبيق «GV Pay by Noqodi» للهواتف الذكية، والذي يوفّر الفرصة لضيوف الوجهة، لإجراء عمليات الدفع إلكترونياً دون الحاجة لتداول النقود الورقية خلال زيارتهم لأجنحة القرية العالمية ومنافذها الترفيهية عند انطلاق الموسم الأحد المقبل.

وتندرج هذه الشراكة تحت مجموعة التدابير والإجراءات التي سيتم اتباعها في إطار الالتزام المستمر بضمان تجربة ترفيهية تبقى في البال خلال مواسم القرية العالمية المختلفة.

منصة فريدة

وتعمل القرية العالمية عبر هذا التعاون على توفير حلول الدفع الإلكترونية والتشجيع على استخدامها في أنحاء المتنزه لتعزيز راحة الضيوف، حيث سيتمكنون بفضل التطبيق الجديد من إتمام معاملات الدفع بسهولة ويسر أكثر من أي وقت مضى. وتعد تقنية نقودي التحويلية منصة فريدة لإجراء عمليات الدفع والمعاملات الرقمية إلكترونياً، عبر البرمجيات والحلول التي توفرها «إماراتك»، والتي تم استخدامها بنجاح عبر الجهات الحكومية ومتاجر التجزئة والشركات ومواقع التجارة الإلكترونية في الدولة خلال السنوات الماضية. ويعتبر إطلاق هذا الحل في القرية العالمية أحد أهم الحلول الذكية التي تطبقها الوجهة في ظل التوسع في توفير تجارب ضيافة رقمية مريحة للضيوف أثناء استمتاعهم بالتجارب المتعددة التي تقدمها في الهواء الطلق.

وسائل الراحة

وقالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول - الشؤون التجارية في القرية العالمية: «لطالما حرصت القرية العالمية على توفير جميع وسائل الراحة لضيوفها في جميع مواسمها، ويعتبر الموسم الخامس والعشرين هو الوقت الأمثل لطرح مختلف الحلول الذكية بالتماشي مع أفضل الممارسات العالمية. تعاوننا مع «إماراتك» سيمكّن شركائنا وضيوفنا من الاستفادة من حلول المحفظة الإلكترونية التي ستوفر الوقت وتسهّل عمليات الدفع، للاستمتاع بوقت أكثر بمختلف البرامج الثقافية والترفيهية التي نستضيفها، من دون الحاجة إلى استخدام النقود الورقية. كما يعكس هذا التعاون مع «إماراتك» أهداف خطتنا الاستراتيجية في تسخير الحلول الذكية لتعزيز تجارب الضيوف وتخطّي توقعاتهم، ويبرز المرونة التي يعمل بها قطاع الترفيه وسرعة التأقلم مع الظروف الراهنة بما يصب في تنشيط العجلة الاقتصادية بشكل عام».

وتحاكي منصة GV Pay، منصات الدفع المماثلة التي اعتاد عليها سكّان الإمارات، ما يشير إلى القابلية الكبيرة التي تنتظر التطبيق الذكي عند انطلاق الموسم في 25 أكتوبر. وسيتم في إطار هذا التعاون، توفير رمز استجابة سريع QR مخصص لكل منفذ من منافذ القرية العالمية عند جميع نقاط الدفع، بحيث تتم عملية الدفع أوتوماتيكياً عبر حساب الضيف في التطبيق، عند مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً. كما يمكن للضيوف شحن وإعادة تعبئة محافظهم الإلكترونية عبر هذا التطبيق واستخدام أرصدتهم في الوقت الذي يريدونه، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيف الزحام عند نقاط الدفع، واعتماد تقنية الدفع الإلكتروني عبر أرجاء الوجهة.

تجارب استثنائية

وقال ثاني الزفين مدير عام وعضو مجلس إدارة «إماراتك»: «نحن نؤمن بأهمية توفير تجارب استثنائية عبر التعاون مع منظومة من الشركاء الرائدين. ويسرّنا في هذا الإطار التعاون مع القرية العالمية في موسمها 25، لتوفير خدمات دفع إلكترونية أكثر سهولة وسلاسة لضيوف الوجهة، وتعزيز تجاربهم خلال هذا الموسم، عبر حلول الدفع السهلة والآمنة. نحن نعمل على تدشين ثقافة الرقمنة للارتقاء بتجارب شعب الإمارات، ونتطلع قدماً للتعاون مع الوجهة العائلية الأولى عبر المنطقة خلال المواسم المقبلة، والمساهمة في تحقيق أهداف التحوّل الرقمي. وسيتمكن ضيوف القرية العالمية بفضل هذا التعاون من الاستمتاع على نحو أكبر بالتجارب الترفيهية التي يوفرها المتنزه، دون الحاجة لاستخدام النقود الورقية».

من الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمحفظة الإلكترونية GV Pay تشمل كل منافذ البيع للقرية العالمية، على أن تتوسع التغطية لتشمل مختلف الوجهات الترفيهية في إمارة دبي خلال المرحلة الثانية لطرح التطبيق في النصف الثاني من 2021.

تجارب العملاء

وتأتي هذه التدابير في إطار اهتمام القرية العالمية بتحسين تجارب العملاء على كل الصعد وعبر جميع عمليّاتها. ومن هذا المنطلق، سيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد، بالإضافة إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية مع انطلاقة الموسم، لتمكين الضيوف من شراء التذاكر بسهولة، ودفع رسوم المواقف المدفوعة وشحن رصيد بطاقة «وجهات ترفيهية» التي توفر لأصحابها فرصة الاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كارنفال والدخول إلى متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق والدخول إلى العرض الشيّق. وعلى صعيد آخر، سيتم توفير خدمات الدفع ببطاقات الائتمان أو الخصم في مختلف المنافذ عبر الوجهة الترفيهية، لتضاف إلى قائمة الحلول الذكية التي تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية ومريحة لضيوف الموسم.

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