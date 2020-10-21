استراتيجي &: دول التعاون أمامها فرصة كبيرة لتصدر قطاع الهيدروجين الأخضر عالمياً

المصدر: دبي- البيان

كشف تقرير صادر عن شركة ستراتيجي & (وهي جزء من شبكة بي دبليو سي العالمية) أن التحول السريع نحو الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة سانحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي للاضطلاع بدور رائد في تنمية وتوسع هذا القطاع الجديد.

وتشير الوقائع إلى أن الهيدروجين الأخضر قد يتحول إلى مصدر طاقة رئيسي متعدد الاستخدامات في المستقبل الخالي من الكربون. حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر 530 مليون طن بحلول العام 2050، ما يعادل 7% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي. الأمر الذي سيؤدي إلى تحييد ما يكافئ 10 مليارات برميل نفط سنوياً، وهو ما يمثل نحو 37% من إنتاج النفط العالمي.

ويسلط التقرير الضوء على أفضل السبل للمنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي لتلبية احتياجات أسواق التصدير الكبيرة عبر استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا خضراء.

وفي الوقت الحالي، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من المزايا التي تخولها لتصدر قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، مثل موارد الطاقة المتجددة الوفيرة والمنخفضة التكلفة. إلا أنّ هذا بحد ذاته لا يكفي لاكتساح السوق العالمية، إذ إن كلفة نقل الهيدروجين الأخضر قد تكون باهظة للغاية، وقد تصل إلى ضعف تكلفة الإنتاج الأولية. ونتيجة لذلك، فإنّ العقبة الرئيسية أمام تزويد أسواق الاستيراد الضخمة كأوروبا وشرق آسيا بالهيدروجين الأخضر، تتمثل في تكاليف النقل الباهظة على طول سلسلة الإمداد.

وثمة العديد من المبادرات التي يجري تنفيذها حالياً لجعل الأمونيا الخضراء الخيار المفضل لنقل الهيدروجين لمسافات طويلة، بما في ذلك عدد من المشاريع الكبرى في أستراليا والمشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً في السعودية. علاوةً على ذلك، هناك ضرورة ملحة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة لإرساء الأساس لاقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر يتمتع بالكفاءة والفعالية للاستخدام المحلي والتصدير. ويتطلب ذلك وضع استراتيجيات وطنية فعالة لمنظومة الهيدروجين الأخضر، ووضع السياسات والأطر التنظيمية اللازمة، وإنشاء بيئة استثمارية ملائمة ترسّخ الثقة بين الأطراف المعنية وتقود إلى تقدم أسرع في هذا المضمار، وتسهم في إطلاق المشاريع لتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر وإرساء الصيغة الأمثل التي تفضي إلى النجاح التجاري الأكيد.

ووفقاً للتقرير، هناك 4 أولويات استراتيجية على المدى الطويل بالنسبة إلى المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي لقيادة سوق تصدير الهيدروجين الأخضر:

1. إنشاء قدرات منخفضة التكلفة وواسعة النطاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر

متابعة دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع وربطها بشبكات المرافق العامة، سيسهم في توفير طاقة كهربائية متجددة منخفضة التكلفة يمكن الاستفادة منها في إنتاج الهيدروجين، واعتماد تقنيات التحليل الكهربائي الأكثر ملاءمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع.

2. التركيز على إنتاج الأمونيا الخضراء كناقل ووسيط لتخزين الهيدروجين

من المهم أن يشكل هذا مجال تركيز رئيسياً للإنفاق على البحث والتطوير، وفرصةً لتوطين القدرات العالمية الرائدة التي تضمها دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه دعم اقتصاد الهيدروجين العالمي الجديد.

3. التمرس في استخدام تقنيات تشقق الأمونيا في منافذ وجهات التصدير الرئيسية

يمثل اختيار أسواق التصدير أهمية بالغة. وينبغي للمصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط على المدى الطويل، والتركيز على عدد قليل نسبياً من الأسواق ذات الطلب المستدام التي تتميز بتوقعات استهلاك مرتفعة وإمكانات إنتاج منخفضة.

4. إنشاء مراكز رئيسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

لتحقيق الحد الأقصى من فعالية التكلفة، لا بد لمصدّري دول مجلس التعاون الخليجي من إنشاء مراكز رئيسية شاملة تضم بنية تحتية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا تركز على الإنتاج المحلي وأنشطة إعادة التحويل المركزية في وجهات التصدير. ويمكن إقامة هذه المراكز في دول مجلس التعاون الخليجي بمحاذاة منشآت توليد الطاقة الكهربائية المتجددة أو على مقربة منها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز