ملامح الحياة تظهر بوضوح في مدينة تلال بـ «الشارقة الجديدة»

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت شركة تلال العقارية، أن ملامح الحياة بدأت بالظهور في مدينة تلال، التي قامت بتطويرها بقلب «الشارقة الجديدة»، المدينة متعددة الاستخدامات للتملك الحر، والتي تهدف إلى تطوير مجتمع عمراني مستدام، موزع على 5 مناطق أساسية، تتضمن شققاً سكنية، وفلل ومنازل تربطها ممرات ومساحات خضراء.

وقال خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية: انتقل المستثمرون بالفعل، انتقلوا للعيش في مدينة تلال التي تمتد على مساحة 25 مليون قدم مربعة، والمصممة لاستيعاب 65 ألف ساكن، وبمساحة 48 ٪ من الأرض المخصصة للحدائق والمرافق العامة والتعليمية والمجتمعية.

وأشار الشيباني إلى أن الأعمال الإنشائية في المركزين المجتمعيين لمدينة تلال، الذي يتم تشييدهما في فلل النسيم ومساكن النسيم، تسير ضمن المسار والجدول الزمني المحدد، وأن نسبة أعمال البناء قد وصلت إلى ما يقارب 95 %، والمخطط لافتتاحهما بحلول نهاية العام الجاري. ولفت إلى أن مدينة تلال تشكل وجهة مثالية للاستثمار في الشارقة.

وتابع: توفر مدينة تلال بنية تحتية عالمية المستوى، وهي متاحة لجميع الجنسيات، ويتوافر فيها مختلف الخدمات والمرافق والتسهيلات، مثل المساجد والمدارس ودور الحضانة والمراكز الصحية والعيادات والحدائق، ومركز تسوق تلال مول، أحد أكبر مراكز التسوق في الشارقة. وعلى الرغم من التحديات بسبب جائحة «كورونا»، فإن مدينة تلال فرصة مهمة للمستثمرين، وحافلة اليوم بالكثير من النشاط والحركة المتعلقة بالاستثمار والاستقرار.

وأوضح أن مدينة تلال تتميز بموقعها الاستراتيجي على طريق الإمارات، ومطار الشارقة الدولي، ويقع مسجد الشارقة الكبير على بعد بضع كيلومترات فقط، كما أنها تمثل نقطة اتصال حيوية، تربط بين دبي والمناطق الشمالية، مشيراً إلى أن مشروع مدينة تلال، يتماشى مع الرؤية الطموحة لحكومة الشارقة. وتلال العقارية، هي شراكة بين «الشارقة لإدارة الأصول»، و«إسكان للتطوير العقاري».

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