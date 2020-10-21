اقتصادية الشارقة تستضيف خولة الملا ضمن برنامج «رواد القمة»

المصدر: الشارقة- البيان

استضافت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة د. خولة عبد الرحمن الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أمس، في مبناها الرئيسي.

وذلك ضمن برنامجها «رواد القمة» للحديث عن تجربتها كأول امرأة تتقلد رئاسة المجلس الاستشاري في الإمارة وللتعرف على سماتها كإحدى القيادات الإماراتية النسائية البارزة على مستوى الدولة، إلى جانب أبرز إنجازاتها ونجاحاتها، ولاطلاع قيادات الصف الثاني والثالث في الدائرة على مسيرتها المتميزة في مختلف المناصب الوظيفية والاستفادة من خبراتها.

حضر الجلسة سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من قيادات الصفين الثاني والثالث من المنتسبين لبرنامج «رواد القمة». وقال سلطان السويدي إن اقتصادية الشارقة تحرص وبشكل دائم على تنظيم اللقاءات مع الشخصيات المتميزة والقيادات البارزة في مختلف المجالات بغرض تعريف موظفيها ببعض الأمثلة الناجحة وإكسابهم بعض الخبرات التي تمكنهم من الوصول إلى التميز.

وأضاف أن الإمارة خطت خطوات متميزة في جميع المجالات بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولذا تحرص الدائرة على استضافة نماذج متميزة حققت نجاحات كبيرة في مسيرة عملها للتعرف أكثر عليها وعن الجوانب المضيئة في شخصياتها لتكون ملهمة للموظفين، إلى جانب الاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات، كما وأوضح أن الجلسة الحوارية كانت غنية بالتحفيز والتجارب الحياتية الناجحة.

وتناولت خولة الملا عدداً من المحطات المهمة في حياتها وحرصها على التميز في عملها، إلى جانب اهتمامها بالتغيير للأفضل في كل منصب تقلدته. كما قدمت العديد من النصائح المهمة للموظفين لتحقيق النجاح المستمر والحديث عن صفات القائد ودوره في التحفيز على النجاح، مشيرة إلى أهمية العمل بجد واجتهاد وإخلاص في كل مكان نعمل به إيماناً بأهمية الولاء المؤسسي وحب العمل.

وأكدت قيادات الصفين الثاني والثالث استفادتهم الكبيرة باللقاء الذي ساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم القيادية، إضافة إلى انجذابهم لأسلوب المحاضرة، وإمكاناتها المتميزة في طرح المعلومات والخبرات التي اكتسبتها من تجاربها الشخصية.

وفي ختام اللقاء، كرم رئيس الدائرة د. خولة عبد الرحمن الملا، وأثنى على الجهود التي تبذلها في سبيل تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى الموظفين المشاركين.

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