«تنظيم الاتصالات» تحصل على شهادة المعهد البريطاني للمعايير للعمل الآمن خلال (كوفيد 19)

المصدر: دبي- البيان

تسلمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شهادة BSI Flex 45005. 3.0، الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير، بوصفها جهة متميزة في تطبيق أفضل الممارسات وإرشادات العمل الخاصة بمواجهة فيروس (كوفيد 19)، علماً بأن الهيئة هي أول جهة حكومية تحصل على هذه الشهادة في المنطقة.

وتسلم حمد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات، الشهادة من باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة خلال لقاء افتراضي. ويمنح المعهد البريطاني للمعايير هذه الشهادة للجهات، التي تمكنت من الوفاء بمعايير استمرارية الأعمال وجودتها خلال جائحة «كورونا».

ويؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية نجاحها في تطبيق أفضل المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل آمنة لكوادرها البشرية، والتي نص عليها الدليل الإرشادي، الذي أصدره المعهد البريطاني للمعايير.

حيث تضمن الدليل مجموعة من الإرشادات والتوجيهات المتعلقة باستمرارية العمل، خلال الظرف العالمي الطارئ، وضعها خبراء من مجموعة واسعة من القطاعات، ويوفر الدليل إطاراً عاماً للعمل الآمن، ويمثل مصدراً شاملاً لأفضل الممارسات المتفق عليها عالمياً، ويدعم الدليل التقييم الشامل للمخاطر، ويقدم أمثلة عملية لطرق إدارة المخاطر، ويساعد المنظمات على إدارة مخاطر الأمراض المعدية.

وقال المنصوري: «في فترة (كوفيد 19) وجدنا أنفسنا جميعاً كوننا مجتمعاً عالمياً في مواجهة اختبار حاسم يتطلب سرعة التكيف والمرونة من أجل مواصلة الحياة في جميع مناحيها، ونحن في الإمارات فخورون بأننا من الدول القليلة، التي تمكنت من مواصلة العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد والشراء والبيع عن بُعد منذ الأيام الأولى للوباء.

وكانت الهيئة في طليعة الجهات الحكومية، التي عملت على دعم هذا الاتجاه، من منطلق مسؤوليتها عن أحد أهم القطاعات وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن في الهيئة فخورون بحصولنا على هذه الشهادة الدولية كوننا أول جهة في المنطقة، تلبي معايير المعهد البريطاني للمعايير للعمل الآمن خلال (كوفيد 19)».

وكانت الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة خلال الفترة الماضية، حيث كانت من أولى الجهات التي طبقت العمل عن بُعد في 26 مارس، كونه جزءاً من جهودها لتعزيز التدابير الاحترازية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجنب التفاعل المادي بين موظفيها.

كما وضعت الهيئة الخطط الخاصة بعملية الرجوع إلى العمل بشكل تدريجي، وعملت على اتخاذ كل الإجراءات الفعالة لحماية الموظفين خلال العمل، فقامت بإعادة توزيع أماكن مكاتب الموظفين، بما يضمن التباعد الاجتماعي، وزودت المكاتب بحواجز حماية شفافة، وحافظت الهيئة على إجراء الاجتماعات عن بعد.

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