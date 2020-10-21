غرفة عجمان تنظم دورة «خبير التصدير» لتنمية الصادرات المحلية

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة بعنوان «خبير التصدير»، بهدف استعراض الفرص المتاحة لزيادة حجم الصادرات المحلية، والتعاون في تنويع الأسواق الخارجية أمام منتجات مصانع عجمان، وتسليط الضوء على الإمكانيات والمقومات المتنوعة التي تمتلكها الإمارة.

حضر الدورة على مدار 3 أيام في فندق فيرمونت عجمان، مشاركون من منطقة عجمان الحرة وغرفة عجمان وعدد من ممثلي المنشآت الصناعية غير المُصدّرة في إمارة عجمان.

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في الغرفة أهمية الدورة في تبادل الخبرات والمعلومات، للتعرف على إجراءات وخطوات التصدير للخارج، وتسهيل انضمام المصانع غير المصُدّرة إلى قائمة المصُدّرين في الإمارة، لاسيما أن إمارة عجمان بلغ عدد المصانع فيها 1056 مصنعاً في 2019.

وأشاد بجهود القيادة الرشيدة في إمارة عجمان لتوفير بيئة اقتصادية متكاملة الأركان لضمان نمو واستدامة المنشآت العاملة في الإمارة، موضحاً أن زيادة حجم صادرات الإمارة تعد أحد العوامل الرئيسية لتنمية القطاع الاقتصادي وتطوره وتعزيز تنافسية الإمارة الاقتصادية. كما ثمّن دور مجلس إدارة الغرفة في تنمية صادرات الإمارة وضمان استفادة أعضائها من المنشآت الخاصة عبر تعزيز علاقاتها الخارجية وتعاونها الدولي لفتح أسواق جديدة.

وتضمنت الدورة «مقدمة في التجارة لعمليات الاستيراد والتصدير، وخطابات الاعتماد ووثائق النقل وحساب تكلفة الشحن وشهادات المنشأ وإعادة الشحن والنقل متعدد الوسائط ونبذة عن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والمعايير الجمركية»، كما استعرضت المقومات التي تتميز بها عجمان كموقعها الجغرافي المتوسط، والبنية التحتية المتكاملة المُدعمة بتعاون وتكاتف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الاقتصادي في عجمان، لتوفير خدمات وتسهيلات تضمن نمو وتطور الأعمال بشكل عام.

وأكد عبدالله النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء أهمية الدورة لتوفيرها قناة للعصف الذهني والتواصل المباشر بين غرفة عجمان وأعضائها، والخروج بتوصيات ومقترحات فاعلة لزيادة حجم التصدير واستهداف أسواق، جديدة خصوصاً أن إمارة عجمان تتميز بجملة من المصانع الرائدة، والتي تقدم منتجات ذات جودة عالية تعزز من تنافسيتها. وأضاف إن غرفة عجمان حريصة على تنويع الخدمات الموجهة لأعضائها لزيادة استفادتهم وضمان استمرارية الأعمال ونموها.

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