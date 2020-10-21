حديد الإمارات تفوز بجائزة الريادة في السلامة من الاتحاد العالمي للصلب

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت شركة حديد الإمارات، بجائزة الريادة في مجال السلامة 2020 من الاتحاد العالمي للصلب، تقديراً لجهودها في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة عالمياً في جميع قطاعاتها.

وتهدف الجائزة، التي تكرّم المتميزين في مجال الصحة والسلامة على مستوى مصنّعي الحديد والصلب منذ 2008، إلى تسليط الضوء على شركات الصلب التي تتفوق في مجالات إدارة الصحة والسلامة المهنية وسلامة الإجراءات على مستوى العالم.

وحصدت حديد الإمارات الجائزة تقديراً لها على إطلاق وتنفيذ برنامجها «أمان» للتحول نحو ثقافة السلامة، حيث هدف البرنامج الذي أطلق في الفترة من يناير 2018 ويناير 2020 إلى تحسين معايير السلامة والحدّ من الإصابات الهادرة للوقت في عموم الشركة، مما أتاح لها تبني منهج يقوم على تفادي المخاطر وإدراج العديد من العمليات المهمة لإدارة السلامة بما يضمن تضافر الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة.

وتضمن البرنامج تدريباً لموظفي الشركة على تحديد الأخطار وتقييم المخاطر، حيث تلقّى 80% من موظفي ومقاولي الشركة تدريبات على الإجراءات المحسّنة لتصاريح العمل، إضافة إلى عقد أكثر من 700 جلسة تدريبية للمشرفين والعمال. وأسهم البرنامج في خفض معدل الإصابات الهادرة للوقت بنسبة 56% خلال عامي 2018 و2020، وكذلك خفض إجمالي عدد الإصابات بنسبة 26% في الفترة نفسها.

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: جائزة الاتحاد العالمي للصلب تعد إنجازاً جديداً ومهماً في مسيرتنا نحو التميز على جميع الصعد. والفوز بهذه الجائزة، رغم المنافسة الشديدة مع كبرى الشركات العالمية المنتجة للحديد، يثبت فاعلية هذا البرنامج المتميز الذي طورته الشركة لقيادة التحول في جميع قطاعاتها نحو ثقافة السلامة، ويؤكد التزامنا الثابت باتباع أفضل الإجراءات والمعايير العالمية لضمان السلامة في جميع قطاعات الشركة.

وشمل برنامج «أمان» مجموعة من تدابير السلامة الناجعة، ومنها برنامج حوكمة أداء الصحة والسلامة والبيئة الذي يوفر لوحة تحكم قياسية لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعزيز فاعلية النقاشات حول أداء الصحة والسلامة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية. كما تضمّن إطلاق «قواعد حديد الإمارات للحفاظ على الحياة ومبادئ الصحة والسلامة والبيئة»، إضافة إلى تكريم الموظفين الذين أسهموا في دعم جهود الشركة المتعلقة بالصحة والسلامة. وقد شجعت هذه المبادرة الموظفين على الإسهام في عملية التحسين المستمرة في إجراءات السلامة في مختلف أرجاء الشركة. وكان الاتحاد العالمي للصلب أدرج حديد الإمارات ضمن 100 أكبر شركة مصنّعة للحديد على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 3.33 ملايين طن من خام الحديد.

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