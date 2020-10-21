"تبريد" تطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، عن نجاحها في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) لأجل 7 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن السندات المطروحة شهدت طلباً قوياً من حوالي 140 مستثمراُ دولياً وإقليمياً، ما أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار 5 مرات.

وأضافت أنها تمكنت بفضل الطلب المرتفع من تحديد الأسعار بشكل كبير لتبلغ نسبة العائد 2.5% مع زيادة حجم السندات النهائية إلى 500 مليون دولار.

وأشارت إلى أن نسبة المستثمرين من أوروبا بلغت 49%، بينما بلغت 21% من آسيا، في حين بلغت نسبة الصناديق الأمريكية الخارجية 20%.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إدراج السندات في بورصة لندن إلى جانب صكوك 2025 الحالية التي أصدرتها.

ونوهت إلى انه تم تفويض كل من شركة "جيه بي مورجان" وبنك "إتش إس بي سي" للعمل منسقين عالميين مشتركين ومدري إكتتاب لهذا الإصدار، كما شاركهما بنك "دبي التجاري الذي قام بدور مدير الإصدار الرئيسي.

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