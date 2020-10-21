"دبي للسلع" يبرم شراكة مع "بول آند روو للضيافة والاستثمارات"

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وشركة "بول آند روو للضيافة والاستثمارات" اليوم عن إبرام شراكتهما الثانية.

وبموجب هذه الشراكة، تعتزم الشركة إطلاق مفهوم جديد للتجزئة والأطعمة والمشروبات خلال الربع الثاني من عام 2021 في قلب سنترال بارك أبراج بحيرات جميرا، مما يشكل موقعاً مثالي لمجتمع يضم أكثر من 100 ألف شخص من السكان والزوار.

وفي هذا السياق، وقع المركز اتفاقية تأجير مدتها 10 سنوات تتضمن تسليم مساحة عصرية من 3 طوابق مخصصة للتجزئة والأطعمة والمشروبات مع شركة "بول اند روو"، الشهيرة بتوفير مفاهيم محلية رائدة ومسؤولة اجتماعياً مثل Tom & Serg، وThe Sum Of Us وCommon Grounds.

وسيتولى المركز إدارة التصميم الفريد وبناء وتسليم مساحات البيع بالتجزئة، في حين ستضفي "بول اند روو" الحيوية على المفهوم من خلال التصاميم الداخلية والمخططات التصورية وعمليات التجزئة الخاصة بالموقع.

وتعد هذه الشراكة جزءاً من خطط مركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز أسلوب حياة مجتمع أبراج بحيرات جميرا من قاطنين وزوار على حد سواء، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة عمرانية رائدة عالمياً.

وتعكس الشراكة التزام المركز بالتعاون مع الشركاء والشركات الأعضاء، لتلبية احتياجاتهم من المساحات المكتبية ومساحات التجزئة، وتشجيع الشركات الطموحة في قطاعي التجزئة والأعمال على تأسيس مقرات لها في أبراج بحيرات جميرا.

وسيشغل هذا المقر، المخصص لمبيعات التجزئة المجتمعية والمصمم لتقديم فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام، 3 طوابق على مساحة 12000 قدم مربعة تقريباً مع مساحات داخلية وخارجية، بما يوفر تجربة مرنة ومعاصرة للزوار.

سيتضمن الطابق الأرضي مقهى ومخبزاً ومتجر أطعمة صحية للاستهلاك اليومي، بالإضافة إلى ساحة لعب للأطفال، بينما سيكون الطابق الأول عبارة عن مطعم عصري مع فرن بيتزا على نار الحطب، أما الطابق العلوي فسيوفر تجربة تناول الطعام في الهواء الطلق.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يسعدنا إبرام شراكة مع (بول اند روو) للمرة الثانية، ونفخر باختيارهم مجتمع أبراج بحيرات جميرا النابض بالحياة لمشروعهم الجديد. إن المفهوم الذي نعمل على تصميمه وبنائه فريدٌ من نوعه في الواقع، مما يجعل هذا المشروع خطوة مهمة ليس فقط بالنسبة إلينا ولمجتمعنا الأوسع الذي يضم 100 ألف شخص ولكن أيضاً لزوار المنطقة والمجتمعات المجاورة لنا في دبي".

وتابع: "تعد منطقة أبراج بحيرات جميرا واحدة من أكثر المجتمعات نشاطاً وتنوعاً وحيويةً في دبي. ومع قيام المركز بتوفير المزيد من خيارات التجزئة وتجارب أسلوب الحياة العصرية، فإنه يرتقي بتجربة سكان وزوار مجتمعنا نحو آفاق جديدة ويرسخ سمعته كوجهة مفضلة في دبي للعيش والعمل والنمو".

وقال توم أرنيل، العضو المنتدب لشركة "بول اند روو للضيافة والاستثمارات": "نركز جهودنا على مواكبة واستباق توجهات قطاع التجزئة وتلبية احتياجات عملائنا في مختلف أنحاء دبي".

وتابع: "وفي خضم خططنا لتوسيع محفظتنا من المفاهيم الشاملة والمتاحة بسهولة ليستمتع بها سكان دبي، عرض علينا مركز دبي للسلع المتعددة موقعاً مثالياً لمشروعنا والذي نال إعجابنا كثيراً بعد معاينته والمنطقة المحيطة به".

وأضاف أرنيل: "نتطلع إلى توفير وجهة مجتمعية مفعمة بالترحيب والدفء لسكان دبي ومكاناً للاسترخاء والاستمتاع بأحلى الأوقات خارج المنزل في جميع المناسبات".

وكان مركز دبي للسلع قد أبرم أول شراكة مع "بول اند روو للضيافة والاستثمار" في أبريل 2019 من خلال إطلاق مقهى Common Grounds في برج الماس.

وشهدت منطقة أبراج بحيرات جميرا نمواً في مساحات التجزئة إلى 835 منفذاً بما فيها بعض أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية للأطعمة والمشروبات مثل Jamie Oliver Pizzeria، Pickl Burger، وMythos، وNolas وUBK.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز