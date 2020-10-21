"دبي للسلع" يبرم شراكة مع "بول آند روو للضيافة والاستثمارات"
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وشركة "بول آند روو للضيافة والاستثمارات" اليوم عن إبرام شراكتهما الثانية.
وبموجب هذه الشراكة، تعتزم الشركة إطلاق مفهوم جديد للتجزئة والأطعمة والمشروبات خلال الربع الثاني من عام 2021 في قلب سنترال بارك أبراج بحيرات جميرا، مما يشكل موقعاً مثالي لمجتمع يضم أكثر من 100 ألف شخص من السكان والزوار.
وفي هذا السياق، وقع المركز اتفاقية تأجير مدتها 10 سنوات تتضمن تسليم مساحة عصرية من 3 طوابق مخصصة للتجزئة والأطعمة والمشروبات مع شركة "بول اند روو"، الشهيرة بتوفير مفاهيم محلية رائدة ومسؤولة اجتماعياً مثل Tom & Serg، وThe Sum Of Us وCommon Grounds.
وسيتولى المركز إدارة التصميم الفريد وبناء وتسليم مساحات البيع بالتجزئة، في حين ستضفي "بول اند روو" الحيوية على المفهوم من خلال التصاميم الداخلية والمخططات التصورية وعمليات التجزئة الخاصة بالموقع.
وتعد هذه الشراكة جزءاً من خطط مركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز أسلوب حياة مجتمع أبراج بحيرات جميرا من قاطنين وزوار على حد سواء، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة عمرانية رائدة عالمياً.
وتعكس الشراكة التزام المركز بالتعاون مع الشركاء والشركات الأعضاء، لتلبية احتياجاتهم من المساحات المكتبية ومساحات التجزئة، وتشجيع الشركات الطموحة في قطاعي التجزئة والأعمال على تأسيس مقرات لها في أبراج بحيرات جميرا.
وسيشغل هذا المقر، المخصص لمبيعات التجزئة المجتمعية والمصمم لتقديم فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام، 3 طوابق على مساحة 12000 قدم مربعة تقريباً مع مساحات داخلية وخارجية، بما يوفر تجربة مرنة ومعاصرة للزوار.
سيتضمن الطابق الأرضي مقهى ومخبزاً ومتجر أطعمة صحية للاستهلاك اليومي، بالإضافة إلى ساحة لعب للأطفال، بينما سيكون الطابق الأول عبارة عن مطعم عصري مع فرن بيتزا على نار الحطب، أما الطابق العلوي فسيوفر تجربة تناول الطعام في الهواء الطلق.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يسعدنا إبرام شراكة مع (بول اند روو) للمرة الثانية، ونفخر باختيارهم مجتمع أبراج بحيرات جميرا النابض بالحياة لمشروعهم الجديد. إن المفهوم الذي نعمل على تصميمه وبنائه فريدٌ من نوعه في الواقع، مما يجعل هذا المشروع خطوة مهمة ليس فقط بالنسبة إلينا ولمجتمعنا الأوسع الذي يضم 100 ألف شخص ولكن أيضاً لزوار المنطقة والمجتمعات المجاورة لنا في دبي".
وتابع: "تعد منطقة أبراج بحيرات جميرا واحدة من أكثر المجتمعات نشاطاً وتنوعاً وحيويةً في دبي. ومع قيام المركز بتوفير المزيد من خيارات التجزئة وتجارب أسلوب الحياة العصرية، فإنه يرتقي بتجربة سكان وزوار مجتمعنا نحو آفاق جديدة ويرسخ سمعته كوجهة مفضلة في دبي للعيش والعمل والنمو".
وقال توم أرنيل، العضو المنتدب لشركة "بول اند روو للضيافة والاستثمارات": "نركز جهودنا على مواكبة واستباق توجهات قطاع التجزئة وتلبية احتياجات عملائنا في مختلف أنحاء دبي".
وتابع: "وفي خضم خططنا لتوسيع محفظتنا من المفاهيم الشاملة والمتاحة بسهولة ليستمتع بها سكان دبي، عرض علينا مركز دبي للسلع المتعددة موقعاً مثالياً لمشروعنا والذي نال إعجابنا كثيراً بعد معاينته والمنطقة المحيطة به".
وأضاف أرنيل: "نتطلع إلى توفير وجهة مجتمعية مفعمة بالترحيب والدفء لسكان دبي ومكاناً للاسترخاء والاستمتاع بأحلى الأوقات خارج المنزل في جميع المناسبات".
وكان مركز دبي للسلع قد أبرم أول شراكة مع "بول اند روو للضيافة والاستثمار" في أبريل 2019 من خلال إطلاق مقهى Common Grounds في برج الماس.
وشهدت منطقة أبراج بحيرات جميرا نمواً في مساحات التجزئة إلى 835 منفذاً بما فيها بعض أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية للأطعمة والمشروبات مثل Jamie Oliver Pizzeria، Pickl Burger، وMythos، وNolas وUBK.