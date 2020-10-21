تعاون استراتيجي في مجال الطاقة بين شركات من الإمارات وإسرائيل

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت شركة خط أنابيب أوروبا آسيا، الشركة الإسرائيلية المملوكة لإسرائيل، مذكرة تفاهم مع "ميد ريد لاند بريدج" يتم بموجبها تعاون الشركتين في تخزين ونقل النفط والمنتجات النفطية من خلال شبكة خط أنابيب أوروبا آسيا وخزاناتها، من دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق الشرق الأوسط إلى أسواق الغرب، ومن البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق الأقصى.

وتعتبر "ميد ريد لاند بريدج" مشروع مشترك بين بترومال، شركة خدمات متكاملة في قطاع النفط والغاز ومقرها أبوظبي، وشركة لوبر لاين العالمية والمملوكة لشركة ياريف إلباز، والمتخصصة في الاستثمار في المشاريع الدولية في قطاعي البنية التحتية والطاقة، و AF Entrepreneurship، وهي شركة إسرائيلية مملوكة من قبل يونا فوغل وملاخي ألبير، وهما اثنان من أكثر رجال الأعمال الإسرائيليين خبرة في تطوير وإدارة المشاريع في قطاع الطاقة.

وقد تم تتويج الاتفاقية بحفل التوقيع في أبوظبي بعد عدة أسابيع من المناقشات لإنشاء واحدة من أولى الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تتمثل بشراكة بين شركة إسرائيلية وشركة تعاون مشترك مع شركة إماراتية منذ توقيع اتفاقية السلام في شهر أغسطس الماضي.

أقيم حفل التوقيع خلال أول قمة أعمال للاتفاق الإبراهيمي للسلام في العاصمة أبوظبي بحضور ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة هشام عبد أحميد أحميد، رئيس مجلس الإدارة في بترومال.

ويؤثر الإعلان عن هذا التعاون إيجابياً على سوق الطاقة العالمي، حيث سيوفر لمنتجي ومصافي النفط أقصر الطرق وأكثرها كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لنقل النفط والمنتجات النفطية من الخليج العربي إلى مراكز الاستهلاك في الغرب، ويتيح وصول المستهلكين في الشرق الأقصى للنفط المنتج في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وتقوم شركة ميد ريد بإجراء مفاوضات مع الشركات الرئيسية في الغرب والشرق لإبرام اتفاقيات خدمة طويلة الأجل.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر شركة خط أنابيب أوروبا آسيا خدمات إدارة البنية التحتية، الأمر الذي سيتيح نقل وتخزين وتوزيع النفط والمنتجات النفطية.

لقد أتاحت التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط المتمثلة بتوقيع معاهدة السلام مؤخرًا بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، فرصًا لا نهاية لها للمساعي المشتركة في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع الطاقة. وتعتبر مذكرة التفاهم الموقعة اليوم ثمرة من ثمرات معاهدة السلام التي تهدف إلى تحقيق السلام الإقليمي في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، قال سعادة هشام عبد أحميد أحميد، رئيس مجلس الإدارة في بترومال: "يسعدنا أن تكون بترومال جزءاً من هذه الشراكة الهامة بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها منذ توقيع المعاهدة التاريخية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. ونحن نتطلع قدماً إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الجدد لتنفيذ هذا المشروع وإضافة قيمة لأمن الطاقة العالمي. لم تكن هذه الفرصة لتتحقق لولا توقيع الاتفاق الابراهيمي، وما زلنا نبحث عن المزيد من مجالات التعاون لتقديم قيمة أكبر لكل من اقتصادات الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل."

من جهته، قال إيريز هافون، رئيس مجلس إدارة شركة خط أنابيب أوروبا آسيا: "تساهم هذه الاتفاقية التاريخية في توسيع نطاق التعاون الدولي لشركة خط أنابيب أوروبا آسيا. لا شك في أن هذه الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للسوق الإسرائيلي، اقتصاديًا واستراتيجيًا. ويسعدني توقيع هذه الاتفاقية مع أصدقائنا من الإمارات العربية المتحدة، وجيراننا في الشرق الأوسط. وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل."

وقال إيزيك ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة خط أنابيب أوروبا آسيا: "تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم علامة فارقة تاريخية تضمن أمن الطاقة لدول المنطقة، وتدفع شركة خط أنابيب أوروبا آسيا والاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام."

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