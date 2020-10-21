فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يحصل على شهادة "كوشر"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، الرائد بتقديم خدمات استثنائية وتجارب ضيافة حصرية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن استعداده لتقديم وجبات طعامٍ متوافقةٍ مع الشريعة اليهودية بعد نيله شهادة كوشر من قبل وكالة الإمارات لإصدار شهادات كوشر، ليثري بذلك سجله الطويل والحافل بالإنجازات والتكريمات.

وتأتي هذه الخطوة عقب معاهدة السلام التي تم توقيعها مؤخراً بين إسرائيل والإمارات، واستجابةً لتعميم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي القاضي بإدراج الطعام والشراب المتوافق مع الشريعة اليهودية (الكوشر) ضمن خيارات فنادق العاصمة في ضوء الاستعداد لاستقبال السياح والزوار.

هذا وتضمن شهادة كوشر التزام وجهات الضيافة بتحضير وتقديم الطعام وفق الشريعة اليهودية للضيوف الملتزمين بتناول الطعام حسب الأحكام المنصوص عليها في التقاليد اليهودية. وقد شهدت أبوظبي زيادةً في الطلب على وجبات كوشر بالتزامن مع اتفاقية السلام المُبرمة مؤخراً. ومن المؤكد أن الاعتماد الذي ناله فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سيثري قائمة الطعام الغنية بالأصناف الخليجية التي يشتهر بها، كما سيعزز من سمعته كوجهةٍ مختصةٍ بتقديم خدمات الضيافة الرفيعة. يمتلك فندق ونادي ضباط القوات المسلحة خبرةً كبيرةً في مجال تزويد أهم المؤسسات وأبرز الفعاليات المرموقة في الإمارات العربية المتحدة بخدمات الطعام المخصصة والتي يقدمها نخبة من الطهاة الموهوبين.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الإمارات لإصدار شهادات كوشر تعدّ الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار شهادات كوشر في الإمارات العربية المتحدة، وقد أسسها الحاخام ليفي دوشمان، الممثل للجالية اليهودية في الإمارات، بهدف توفير احتياجات الزوار والمقيمين اليهود من خيارات كوشر، فضلاً عن منح وجهات الطعام تصاريح معتمدة تتيح لهم تقديم الوجبات المتوافقة مع الشريعة اليهودية.

وقد حرص ممثلو الوكالة على توجيه أعضاء فريق فندق ونادي ضباط القوات المسلحة خلال إجراءات منح شهادة الترخيص، حيث قدموا لهم الاستشارات المتعلقة بتصميم المطبخ وإعداد خيارات الطعام وشراء المواد الغذائية وخدمات تقديم الطعام بما يتوافق مع معايير كوشر.

وفي معرض تعليقها على هذه المناسبة الاحتفالية، قالت / شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة: "يأتي حرصنا على تقديم مأكولات كوشر للضيوف انطلاقاً من احترامنا للتنوع الثقافي، إذ تعتبر الإمارات العربية المتحدة أرض التسامح والتعددية واحترام الآخر، ونرغب أن تعكس ضيافتنا هذه الرؤية الوطنية الإنسانية. نتوقع أن يزداد الطلب على وجبات كوشر على نحو كبير، ويسعدنا للغاية تلبية إحتياجات هذه الشريحة الثقافية من خلال إعداد مطبخ متخصص لتوفير وإعداد تجارب الطعام الأصيلة. كما تضمن لنا الشهادة تزويد مختلف الوجهات في الإمارات العربية المتحدة بوجبات كوشر محضّرة حسب المعايير المطلوبة. نشكر وكالة الإمارات المرخصة لشهادات كوشر على مساعدتها المجزية، كما أننا ممتنون للدعم الذي قدمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتحقيق هذا الإنجاز النوعي".

وبدوره قال الحاخام ليفي دوشمان، مؤسس وكالة الإمارات لإصدار شهادات كوشر: "نفخر بالمساهمة في هذه المبادرة المهمة، والتي تنبثق عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرامية إلى جعل أبوظبي وجهة ضيافة مشرقة تفتح أبوابها أمام الجميع على اختلاف خلفياتهم الدينية والثقافية. يعكس مطبخ كوشر مبادئ التسامح، ويجسد حسن الضيافة والاهتمام الحقيقي برفاهية وراحة كافة الزوار والمقيمين. أرغب بالنيابة عن الجالية اليهودية في الإمارات بتوجيه شكرٍ خاص لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وطاقم العمل في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة وكامل أعضاء فريق وكالة الإمارات لإصدار شهادات كوشر، وذلك لمساهمتهم الكبيرة في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة على أرض أبوظبي".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز