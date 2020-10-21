584 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 584 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 243 مبايعة بقيمة 429.34 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 46.55 مليون درهم، و226 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 382.79 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 79 مليونا.

وسجلت الرهونات 105.05 ملايين منها 16 رهن أراض بقيمة 32.74 مليون درهم، و46 رهن فلل وشقق بقيمة 72.3 مليون درهم أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 15 مليون درهم ورهن في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 13 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 49.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الراس بقيمة 33 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة 9 ملايين.

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