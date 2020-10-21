«أراضي دبي» تخالف 10 شركات عقارية لعدم التزامها بالاشتراطات الإعلانية

المصدر: دبي - البيان

نفّذت مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حملات تفتيشية تستهدف التدقيق على تصاريح الإعلانات، وضمان التزام مختلف الأطراف بالتعاميم والقوانين المعمول بها في الإمارة. وقد تم خلال الحملات المذكورة مخالفة 10 شركات عقارية، بالإضافة إلى توجيه إنذار إلى 30 شركة أخرى.

وأوضحت الدائرة أن قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 50000 درهم، وتكون تصاعدية، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى مستوى إلغاء ترخيص الشركة العقارية المخالفة. وتضمنت المخالفات المرتكبة 3 أنواع، هي: مخالفة الشركات التي لم تحصل على تصريح الإعلان، التلاعب في استخدام أرقام تصاريح الإعلانات، واستخدام تصاريح منتهية الصلاحية.

وتطلق مؤسسة التنظيم العقاري التعاميم والحملات بانتظام، وتقدم من خلالها النصائح والإرشادات لتوخّي أعلى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع مختلف أشكال الإعلانات، خاصة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. وفي إطار مساعيها المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة، سبق لها أن أطلقت خدمة تصاريح الإعلانات العقارية من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي.

ضرورة

وبموجب الخدمة بات لزاماً على جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في دبي والراغبة في نشر أي إعلان لعقارات في إمارة دبي، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصي» الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي. ويتحمل المعلن تبعات الإجراءات القانونية حال عدم وضع رقم التصريح في الإعلان.

وتدعو المؤسسة المتعاملين والمستثمرين إلى ضرورة التحقق من جميع المستندات وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعروض. ويمكن للمتعاملين الآن التحقق من الوسطاء المرخصين، وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية بكل سهولة، عن طريق التطبيق الذكي «دبي ريست» من خلال صفحة «وسطاء دبي».

وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري: «مؤسسة التنظيم العقاري حريصة كل الحرص على التزام جميع الشركات بالتصاريح العقارية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، والهدف الرئيسي من ذلك لا يقتصر على مخالفة الشركات، وإنما التأكيد على الالتزام من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف وتوفير خدمات نوعية، والحد من الإعلانات الوهمية.

وتلزم المؤسسة الشركات العقارية بالحصول على التصاريح قبل إطلاق أي حملة للتسويق العقاري، وإدراج رقم التصريح في جميع الإعلانات العقارية. ليس هذا فحسب، بل يتعين عليها عرض إعلاناتها وفق الشروط المعتمدة في التصريح، والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المعنية الأخرى. وبالنسبة للمواقع الإلكترونية المختصة بالإعلانات العقارية يوجد ربط إلكتروني معها لضمان التزام الإعلانات المعروضة بشروط التصاريح».

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