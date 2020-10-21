«الاقتصاد» وغرفة دبي تناقشان دعم التحول الرقمي وتعافي المشاريع الناشئة

المصدر: دبي - البيان

ناقشت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة دبي، الشريك المحلي الأساسي في برنامج غوغل لدعم الشركات المحلية في دولة الإمارات، في ندوة افتراضية نظمتها غوغل بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التحول الرقمي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتزامن تنظيم الندوة مع إعلان غوغل عن إطلاقها لبرنامج «انطلق بقوة مع Google» الذي يستهدف تسريع التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التحول الرقمي عبر توفير أدوات رقمية وبرامج تدريبية وشراكات لدعم الشركات المحلية والباحثين عن الوظائف، حيث سيركز البرنامج في دولة الإمارات على دعم الشركات المحلية في قطاعي التجزئة والسياحة.

وأكد معالي أحمد بالهول الفلاسي ضرورة مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز فعالية الاستجابة لتداعيات الجائحة، مُشدداً على الدور الحيوي للتكنولوجيا في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد وإعادة الزخم لمُختلف القطاعات، لا سيما مبيعات التجزئة وخدمات السياحة والضيافة. وأضاف خلال الجلسة النقاشية للندوة الافتراضية:

أثبتت التحديات التي يواجهها العالم اليوم أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي لم يعد خياراً، لا بل إنه أصبح ضرورةً حتمية لضمان استمرارية التنافسية. ومما لا شك فيه أنَّ المشهد ما بعد (كوفيد 19) لن يكون كسابق عهده، وستشكل السرعة في التكيف مع الواقع الجديد عاملاً أساسياً في تسريع وتيرة تعافي اقتصادات الدول والعودة إلى مسار النمو.

وقد برهنت التكنولوجيا خلال الجائحة كفاءتها في توفير حلول بديلة تضمن استمرارية خدمات الحكومات وأنشطة الشركات والمؤسسات، وتتيح قنواتٍ افتراضية للتنسيق والاتصال في وقتٍ يصعب فيه التواصل المباشر نظراً للتدابير الوقائية المعمول بها. وأثنى على الشراكات بين الجهات الحكومية في الإمارات ورواد التكنولوجيا عالمياً مثل غوغل.

وشهدت الندوة حضور حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وكاران بهاتيا، رئيس الشؤون الحكومية العالمية والسياسات العامة في غوغل، ومنى عطايا، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ممزوورلد»، التحول الرقمي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ركيزة أساسية

قال حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي إن جائحة «كورونا» أظهرت أهمية استثمار الشركات في إنشاء بنية تحتية رقمية ملائمة لمتطلبات السوق والعملاء، حيث بات التحول الرقمي ركيزة أساسية في مستقبل الأعمال، معتبراً إن استخدام أدوات رقمية فعالة مثل البحث الإلكترونية والإدراج الموثق ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي والتطبيقات الذكية والتحليلات الرقمية يعزز من قدرة الشركات على الوصول السهل والسلس إلى شريحة واسعة من المتعاملين.

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