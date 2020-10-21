إنجاز 70 % من البنية التحتية لمشروع تطويري في مدينة دبي الملاحية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية، المزوّد العالمي للحلول اللوجستية الذكية، أمس عن إنجاز 70% من أعمال الطرق والبنية التحتية التي تبلغ تكلفتها 140 مليون درهم ضمن المرحلة الأولى من مشروع التطوير السكني والتجاري في مدينة دبي الملاحية.ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الأول من عام 2021.

وسيوفر المشروع عند اكتماله بنية تحتية فعَّالة ومُستدامة لمدينة دبي الملاحية وهو ما يُمَكِّنها من تقديم خدمات متطورة لمجتمع الأعمال الحديث والإسهام في تحقيق رؤية المطورين الفرعيين. ويعزز المشروع مكانة مدينة دبي الملاحية كمزود رائد للخدمات البحرية. ويتعلق الإنجاز الكبير الذي تحقق حتى الآن في المرحلة الأولى من التطوير السكني والتجاري في مدينة دبي الملاحية بإكمال جميع خدمات المرافق تحت الأرض على طريق الشيخ راشد .

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:

«يمثل إنجاز 70% من المرحلة الأولى في مشروع التطوير السكني والتجاري حسب ما هو مقرر مصدر فخر لكل من عمل في هذا المشروع المهم في مدينة دبي الملاحية. لقد تمكنت الفرق من تنفيذ مهامها في الوقت المناسب بالرغم من التحديات غير المسبوقة المرتبطة بالقيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19».

وأضاف بن سليم: «لقد أكدت الجهود المبذولة في المشروع اكتمال المرحلة الأولى بالكامل في الربع الأول من عام 2021، بما يعمل على تسليم جميع عناصر البنية التحتية الرئيسية والثانوية المتوقعة من مجتمع حديث ومُستدام ».

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