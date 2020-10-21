دبي تثري تجارب زوارها بإعادة افتتاح المزيد من وجهات الترفيه

المصدر: دبي – البيان

شهدت دبي في الآونة الأخيرة إعادة افتتاح عدد من الوجهات الترفيهية المميزة استكمالاً لجهودها في هذا الإطار على مدار الأشهر القليلة الماضية، فيما دعت مناطق جذب رئيسية جمهورها لزيارتها خلال شهر أكتوبر الجاري، ضمن جهود المدينة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية وصولاً إلى الحياة الطبيعية والتعافي التام من تداعيات جائحة كورونا.

وهناك العديد من التجارب المميزة بانتظار الجمهور والسياح الذين لطالما اشتاقوا لدبي التي تمنحهم الحيوية والنشاط، وتوفر لهم أجواء مرحة مفعمة بالتفاؤل بما تمتلكه من مقومات سياحية عالمية، وأنشطة وفعاليات لا حصر لها، وتجارب فريدة. ولا شك أنه مع توفير المزيد من الخيارات أمام الزائر وفي ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة.

فقد أصبح بالإمكان قضاء أوقات ممتعة ضمن بيئة آمنة صحياً، وهذا الأمر يساهم في تشجيع السياحة الداخلية، وكذلك يحفز السياح على زيارة دبي لا سيما أنها تأتي بين أكثر 5 وجهات سياحية يتم البحث عن معلومات عنها على الإنترنت كوجهة محتملة للسفر.

دبي باركس

وتتضمن قائمة الوجهات التي تم افتتاحها مؤخراً أو سيتم تشغيلها خلال أكتوبر الجاري كلاً من دبي باركس آند ريزورتس، وأعيد افتتاحها 23 سبتمبر وهي أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط متنزه «موشنجيت دبي»، الذي يضم ألعاباً متنوعة، ومعالم جذب ترفيهية مستوحاة من أضخم أفلام هوليوود. ويحرص المتنزه على تقديم تجربة ترفيهية شاملة وآمنة.

حيث سيستمتع الزوّار من الأعمار كافة بتجربة مميزة ضمن 27 لعبة ووجهة ترفيهية مستوحاة من 13 فيلماً من أفلام الحركة والرسوم المتحركة الأكثر شهرة في هوليوود. كما يمكن الاستفادة من العرض الترويجي «اشتر تذكرة واحدة لموشنجيت دبي والثانية ستكون علينا»، حتى 31 أكتوبر.

حتّا وادي هب

واستقبلت «حتّا وادي هب» ومنتجعات «مِراس» في حتّا المخصصة للأنشطة الخارجية في أروع المحميات الطبيعية في دبي، محبي المغامرات والطبيعة في موسمها الثاني من أول أكتوبر فيما تستمر حتى نهاية أبريل 2021.

وتقدم «حتّا وادي هب» للباحثين عن المغامرة، مجموعة واسعة من التجارب التي تلائم مختلف الأذواق، وتشمل الأنشطة المتاحة مجموعة من الخيارات المدفوعة والمجانية، والتي تتراوح ما بين التدريب على الدراجات الجبلية وتأجيرها، وألعاب الترامبولين. وتم هذا العام تقديم 3 أنشطة جديدة هي جدار تسلق على ارتفاع 10 أمتار يضم 5 حارات تسلق بصعوبات مختلفة تناسب مختلف الأعمار.

سفاري دبي بارك

وبدأت «سفاري دبي بارك» استقبال زوارها 5 الجاري، بعد أن أجرت عمليات تطوير شاملة للعديد من مرافقها الداخلية وهي تعد من نقاط الجذب السياحية والترفيهية المهمة في دبي، بما تقدمه للزائرين على مساحة كبيرة، تصل إلى 119 هكتاراً من فرص للاستمتاع بأفضل الأوقات بين مظاهر الحياة البرية من مختلف البيئات العالمية، وما توفره من تجارب تفاعلية ومجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية إضافة إلى فعاليات جديدة تم تصميمها لتتناسب مع مختلف الأعمار وتحقيق راحة الزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي وتسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة.

تدابير

أعلنت القرية العالمية، عن إتمام الاستعدادات لتنظيم موسمها الـ 25 واحتفالها باليوبيل الفضي من الأحد المقبل، حيث وضعت مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية، في إطار التزامها المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين والشركاء.

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