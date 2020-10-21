«طيران الإمارات» تعزز حضورها في جنوب أفريقيا بـ«إنترلاين»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات وإيرلينك، أمس، إبرام اتفاقية إنترلاين بينهما توسع نطاق تغطية طيران الإمارات في جنوب أفريقيا، وتتيح الاتفاقية لعملاء الناقلتين خيارات إضافية وسهلة للسفر عبر بوابتي جوهانسبرغ وكيب تاون من وإلى أكثر من 25 وجهة محلية في جنوب أفريقيا وأكثر من 20 وجهة إقليمية في جنوب القارة الأفريقية.

وستوفر طيران الإمارات وإيرلينك سهولة السفر بتذكرة واحدة وتوقف واحد ووصول الأمتعة للعملاء الذين ينتقلون عبر جوهانسبرغ وكيب تاون من وإلى وجهات محلية في جنوب أفريقيا تشمل كلاً من بلومفونتين وجورج وأوبينغتون ونيلسبروت وهودسبروت وبورت إليزابيث.

بالإضافة إلى وجهات أخرى في جنوب القارة مثل غابورون وكاساني وفيلانكولوس وماون وفيكتوريا فولز ومابوتو وويندهوك وهراري ولوساكا ووندولا وبولاوايو وليفينغستون وغيرها.

مرونة الخيارات

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يسرنا أن ندخل في شراكة مع إيرلينك باتفاقية جديدة تسهم في تعزيز تواجدنا ومنح عملائنا مزيداً من المرونة والخيارات والسفر بسهولة من وإلى 45 مدينة في جنوب القارة الأفريقية. وانطلاقاً من التزامنا القوي نحو جنوب أفريقيا، فإننا نواصل البحث عن طرق لتوسيع شبكتنا في المنطقة ومساعدة عملائنا على الاستفادة من خيارات السفر المتنوعة. اتفاقيتنا مع إيرلينك ليست سوى بداية لمزيد من التعاون».

وقال الرئيس التنفيذي لخطوط إيرلينك رودجر فوستر: «أننا على ثقة بأن هذه العلاقة ستوفر خيارات سفر أفضل لعملائنا في مدن جنوب أفريقيا والدول المجاورة عبر مطاري «أو آر تامبو الدولي» في جوهانسبرغ ومطار كيب تاون».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز