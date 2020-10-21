«نافورة النخلة» الأكبر عالمياً تنطلق غداً

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «نخيل مولز» أن «ذي بوينت» التابعة لها، قد استكملت المرحلة الأخيرة من الاستعدادات المتعلقة بالافتتاح الكبير لـ«نافورة النخلة» تحت شعار «بلوغ السحاب» غداً، حيث من المتوقع أن يشهد هذا اليوم تحطيماً للرقم القياسي وفقاً لـ «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر نافورة من نوعها في العالم.

وسوف يقتصر الحضور إلى «ذي بوينت» في يوم الإطلاق على حاملي التذاكر، مع العلم أن جميع البطاقات قد نَفَدت، في حين يتعيّن على الحاصلين عليها حجز مقعد في أحد المطاعم المتواجدة في هذه الوجهة السياحية المتميزة.

الصحة والسلامة

ونظراً للأوضاع الصحية العالمية السائدة حالياً، فإن مجموعة من أفراد الحراسة سوف تكون في استقبال الزوار لمشاهدة هذا الحدث العظيم، وذلك من أجل فحص الحرارة عند كل مدخل في «ذي بوينت»، بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم إجراء فحص الحرارة مرة أخرى في جميع مطاعم «ذي بوينت» ولدى استخدام الحافلات بعد كل رحلة ذهاب وإياب.

ومن أجل الحفاظ على بيئة آمنة وممتعة، سوف يتم نشر ملصقات واضحة تحدد مسافات التباعد الاجتماعي في أرجاء «ذي بوينت» للزوار للاستمتاع بالعرض، وأيضاً سوف يتم القيام بإجراءات تعقيم منتظمة طوال يوم الاحتفالات.

برنامج الاحتفال

وستبدأ الاحتفالات في «ذي بوينت» عند الساعدة الرابعة من بعد الظهر بعروض ترفيهية حية بما في ذلك وصلات موسيقية تقدمها مجموعة من منسقي الأسطوانات «دي جيه» وعروض الرقص وفناني الأداء وعروض الألعاب النارية الساحرة حتى منتصف الليل، في حين سوف تستضيف بعض المطاعم في «ذي بوينت» الزوار حتى الساعة الثالثة فجراً.

وسيتم الإطلاق الرسمي لـ«نافورة النخلة» بين الساعة السابعة والتاسعة ليلاً لذلك فإنه يُنصح الحضور مبكراً وذلك للاستمتاع بالمشروبات والاسترخاء مع لحظات غروب الشمس، وسيتم توزيع معاطف واقية من المياه على الزوار تحسباً لتطاير نقاط ماء في الهواء تنثرها أكبر نافورة في العالم، مع تخصيص منطقة محددة للاستمتاع بـ«رذاذ الماء».

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت «ذي بوينت» النقاب عن أرجوحة مائية قابلة للتطبيق على الانستجرام، متاحة أمام الجمهور بالقرب من الشاطئ احتفالاً بإطلاق «نافورة النخلة»، من 15 أكتوبر ولغاية 29 أكتوبر من الساعة الواحدة ظهراً حتى العاشرة ليلاً وبمناسبة إطلاق «نافورة النخلة» سوف يحصل أول 5 آلاف شخص على سوار معصم «ليد» مجاني للاحتفال بأناقة طوال الليل.

النقل ومواقف السيارات

ومن أجل التأكد من سلاسة الحركة من وإلى «ذي بوينت»، سوف يتم توفير حافلات ذهاباً وإياباً مجاناً انطلاقاً من «نخيل مول» كل 20 دقيقة، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل. وهنا لا بد من التنويه، إلى أن موقف السيارات في «ذي بوينت» محدود السعة وسوف يغلق أبوابه عند الساعة السادسة مساءً، لذا، يُنصح بشدة بالحضور بسيارة أجرة أو الاستفادة من خدمة الحافلات المجانية.

كما عقدت «نخيل مولز» اتفاقاً مع شركة «كريم»، التطبيق الرائد في المنطقة لتأجير المركبات، لتوفير خصم بنسبة 20% على تكلفة سيارات الأجرة من وإلى «ذي بوينت» خلال يوم الاحتفال بإطلاق النافورة.

نفاد التذاكر

ونظراً للإقبال الكبير من قبل الجمهور لحضور هذا الحفل، فإن التذاكر قد نَفَدت بالكامل عبر منصة بيع التذاكر Platinum List، في حين يتوجب على حاملي بطاقات الدخول الحصول على مقعد لهم عن طريق الحجز في أحد المطاعم المتعددة المنتشرة في «ذي بيونت».

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