«دناتا» تبرم شراكة استراتيجية مع «يونكس» الإندونيسية

المصدر: دبي ـ البيان

أبرمت دناتا، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، اتفاقية شراكة مع (يونكس) الإندونيسية، العاملة في المناولة الأرضية والشحن بمطار سوكارنو- هاتا الدولي في جاكرتا.

وتتيح الشراكة الاستراتيجية مع «يونكس» لدناتا توسيع نطاق تواجدها في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية ودخول سوق الطيران الإندونيسي .

كما تساهم في تحسين قدرة المناولة الأرضية في إندونيسيا من خلال الاستثمارات المشتركة بين الطرفين في المرافق والمعدات والتدريب وسوف يبدأ هذا التعاون في مطار العاصمة جاكرتا، مع خطط لتوسيع نطاقه ليشمل مطارات إندونيسية أخرى خلال السنوات المقبلة.

ورحب ديرك جوفيرتس، المدير التنفيذي الإقليمي لدناتا لمنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، بالشراكة مع «يونكس». وقال: «يشكل توفير أفضل وأجود الخدمات لعملائنا جوهر عملياتنا، ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة الأجل وناجحة مع يونكس من شأنها تحقيق فوائد كبيرة للعملاء من الناقلات الجوية. وسوف تساهم شراكتنا في تعزيز مكانة مطار سوكارنو- هاتا الدولي كمركز إقليمي للطيران. كما سنعمل جاهدين لضمان أعلى معايير الخدمة والسلامة في جاكرتا مع خطط لتوسيع عملياتنا لتغطي مطارات أخرى في إندونيسيا مستقبلاً».

وقال رئيس «يونكس» بوديمان تيدجا: «سوف تساهم خبرة وشبكة دناتا العالمية وخبراتنا المحلية في ترسيخ مكانة إندونيسيا كمركز طيران إقليمي، يعزز أفضل ممارسات الصناعة ويقدم خدمات عالمية المستوى لجميع الشركاء من الناقلات الجوية والركاب ومقدمي الخدمات اللوجستية والمستهلكين الإندونيسيين».

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