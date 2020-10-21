«مانشيون غلوبال»: انتعاش مبيعات العقارات الفاخرة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

رصد موقع «مانشيون غلوبال» الشبكي الأمريكي، والذي يعد من أبرز منصات المعلومات المعنية بشؤون العقارات في العالم، انتعاشاً لافتاً في مبيعات العقارات الفاخرة في دبي في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن شهدت هذه العقارات هبوطاً حاداً في مبيعاتها في الربع الثاني بسبب تأثر سوق العقارات على مستوى العالم بتفشي جائحة «كوفيد 19».

ونشر الموقع التابع لمؤشر «داو جونز» الأمريكي تقريراً عن مبيعات العقارات الفاخرة في دبي في أشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر الماضية. واستند الموقع في تقريره إلى أحدث بيانات شركة «لاكسهابيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي» للعقارات في دبي.

وأفادت البيانات بأن القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات الفاخرة في دبي في 3 أشهر بلغت 7.4 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً تقترب نسبته من 50%، بالمقارنة بإجمالي مبيعات العقارات الفاخرة في الإمارة خلال أشهر أبريل، مايو، ويونيو، والتي لم تتجاوز 5 مليارات دولار.

فخامة

وتُحدد الشركة العقارات الفاخرة في دبي بأنها العقارات التي تقع ضمن 13 منطقة بالغة الفخامة ومعروفة بارتفاع أسعار عقاراتها ضمن الإمارة، ومن أبرزها منطقتا «نخلة جميرا» و«داون تاون دبي».

وكان من أبرز صفقات بيع العقارات الفاخرة التي شهدتها دبي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لما رصدته بيانات الشركة، بيع وحدتين سكنيتين فاخرتين ضمن برج «2 بريمو» ذي الارتفاع الشاهق في «داون تاون دبي» نظير قيمة ناهزت 16 مليون دولار «نحو 60 مليون درهم»، فيما يُعَد رابع أغلى صفقة لبيع وحدات سكنية في دبي من مطلع العام الجاري وحتى الآن.

فيلات

وقال أندرو كليتور، المدير الإداري لـ«لاكسهابيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: أجبر تقييد الحركة بسبب «كوفيد 19» العديد من مشتري العقارات الفاخرة على البقاء في منازلهم فترات أطول، وهو ما دفعهم إلى التفكير في شراء فيلات ذات مساحات أوسع. وعليه، شهدنا في الشركة في الربع الثالث ارتفاعاً في الطلب على الفيلات ذات الطراز الشائع في المدن الكبيرة، والمزودة مساحات للترفيه الخارجي كحمامات السباحة.

وأضاف: شهدت دبي في نفس الفترة أيضاً ارتفاعاً في عدد مشتري العقارات أول مرة، فيما يعد تجاوباً من جانبهم مع عروض البنوك التي تمنحهم قروضاً عقارية أعلى في القيمة وأقل في سعر الفائدة.

خيارات أكثر مرونة

توقعت تقارير اقتصادية أن يواصل قطاع العقار والقطاعات الأخرى المرتبطة به نموها الإيجابي في الإمارات في 2020 رغم الجائحة التي أصابت العالم وأثرت في القطاعات المختلفة فيه. وأشار تقرير صادر عن «جلوبال داتا» إلى أن قطاع الإنشاء في الشرق الأوسط وإفريقيا سيشهد نمواً سنوياً بنسبة 7.1% ليصل إلى 822 مليار دولار بحلول 2024.

وقال باسل أبو ذقنين، مدير عام شركة «غزل» للوساطة التجارية: يعزى النمو الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات رغم الجائحة إلى طرح العديد من المشاريع والوحدات السكنية التي تلبي متطلبات كافة شرائح المجتمع، ولا سيما الشريحة أو الطبقة المتوسطة التي باتت تتوافر أمامها خيارات عديدة للشراء.

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