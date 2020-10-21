وفد إماراتي يوقع في إسرائيل اتفاقيات تعاون اقتصادي

المصدر: تل أبيب - وام

وقّع وفد من دولة الإمارات خلال زيارته إلى دولة إسرائيل، أمس، عدداً من الاتفاقيات لدعم التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا بين الدولتين.

كما أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل خلال الزيارة عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي للوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وتأتي زيارة الوفد في أعقاب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بدعم الولايات المتحدة، حيث تعهدت الدول الثلاث ببدء عهد جديد من المشاركة متعددة الأطراف بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.

وترأس الوفد الإماراتي معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين من وزارتي المالية والخارجية والتعاون الدولي، فضلاً عن جهات رئيسية أخرى.

وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين في عدد من المجالات الرئيسية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة..«اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.. اتفاق خدمات النقل الجوي.. اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة.. مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات تحسين وتطوير العلوم والتكنولوجيا.. مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي المشترك.. إعلان نوايا بشأن إقامة التعاون في مجال الخدمات المالية».

وقّعت الاتفاقيات عن جانب دولة الإمارات كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني. ووقع الاتفاقيات عن جانب دولة إسرائيل يسرائيل كاتس وزير المالية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وكان نتانياهو في مقدمة مستقبلي الوفد في المطار، مشيراً إلى آفاق التعاون الواسعة. وبحسب "سكاي نيوز " أوضح في كلمة ألقاها ترحيبية بالوفد، أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات: "سنتعاون في الاستثمار حتى ننشئ بيئة اقتصادية تفيد كل المواطنين ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات وإسرائيل".

وأضاف أن الإمارات وإسرائيل ستتعاونان في التكنولوجيا والصناعة من أجل خدمة الصحة والبيئة: "كل هذه الأشياء يريدها ويستحقها شعبا بلدينا".

الصندوق الإبراهيمي

كما أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي للوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام

وستقوم دولة الإمارات والمؤسسة الأمريكية الدولية لتمويل التنمية ودولة إسرائيل من خلال هذا الصندوق، بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه حيث أعلن الشركاء في الصندوق عن ترحيبهم بمشاركة الدول الأخرى في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

أسس الشراكة

وأشار معالي عبيد الطاير إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي انطلاقاً من رغبة البلدين في خلق مناخ استثماري جاذب، وضمن إطار قانوني يستقطب الاستثمارات المتبادلة، ويفتح آفاقاً جديدةً لإرساء أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وقال معاليه: «أعبر عن امتناني وتقديري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال والترحيب في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، حيث نخطو الآن أولى الخطوات نحو تحقيق وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتمكين الأجيال القادمة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال هذه الاتفاقيات».

وأضاف معاليه: «يساهم التوقيع النهائي على حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل على حماية وتعزيز الشراكة الاستثمارية، وتشجيع كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في البلدين على بناء شراكات استراتيجية، وذلك عبر توفير أدوات ضمان حقيقية للاستثمارات، وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية»

مكتب ثلاثي

وتعد مبادرة إطلاق الصندوق الإبراهيمي جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي وقعته دولة الإمارات ودولة إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يسلط الضوء على فوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة وتجسيداً لروح الصداقة والتعاون الجديدة بين الدول الثلاث، فضلاً عن الإرادة المشتركة للنهوض بالمنطقة.

وستفتح الدول الثلاث مكتباً للتنمية مقره في دولة إسرائيل لتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإنمائي المهم والبدء بتنفيذها، بما في ذلك المشاريع التي تحفّز النمو الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة، وتخلق فرص عمل عالية القيمة وذات جودة عالية.

وسيمكن الصندوق أعضاءه من إطلاق استثمارات تركز على شعوب المنطقة، ما يوفر الفرصة والأمل للمنطقة وشبابها من خلال تمكينهم من بناء مستقبل يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم.

رفاهية الناس

وقال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، إن الصندوق يعكس رغبة الدول الثلاث في وضع رفاهية الناس في المقام الأول، بغض النظر عن عقيدتهم أو هويتهم.

وأضاف معاليه إن دولة الإمارات واثقة بأن هذه المبادرة يمكن أن تكون مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للمنطقة، تحسن من حياة من هم في أمس الحاجة إلى الدعم.

من جهته قال آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية: سيعالج الصندوق الإبراهيمي التحديات التي تواجه المنطقة، وسيزيد من الفرص الاقتصادية للجميع.. ونحن متحمسون للارتقاء بهذه الشراكة التاريخية إلى مستوى أعلى في إطار تعزيز الرخاء المشترك.

وصرح رونين بيريتز، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الصندوق الإبراهيمي الذي نطلقه سيكون أداة أساسية في تحقيق رؤية قادتنا لتعزيز التعاون الإقليمي، وسيدعم براعة رواد الأعمال لدينا، وسوف ينتج قائمة الأدوات المالية اللازمة، وسيوفر التسهيلات من حكوماتنا مشيراً إلى أن الجمع بين الأعمال والتمويل والدعم الحكومي أمر أساسي في إنشاء المشاريع على أرض الواقع.

الإنسانية المشتركة

وتعتقد دولة الإمارات والولايات المتحدة ودولة إسرائيل أن هذه المبادرة سترسي الأسس لتعاون إقليمي أقوى يقوم على التنوع والتبادل والإنسانية المشتركة.

وسوف يعزز الصندوق الإبراهيمي التجارة الإقليمية، وسيمكّن مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ويزيد من أمن الطاقة من خلال توفير إمكان الحصول على الكهرباء بشكل موثوق به وميسّر، ويهدف الصندوق أيضاً إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وتسهيل الوصول الموثوق به والفعال للمياه النظيفة في المنطقة.

خطوات

منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، اتخذ الطرفان العديد من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، كما هنالك مشاورات واتفاق مبدئي بين البلدين لبدء عملية المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.

«عزيزي»: برنامج سفر للمستثمرين الإسرائيليين

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