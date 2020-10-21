«الاتحاد للطيران» تعتزم إصدار صكوك «تحول» بمليار دولار

المصدر: (أبوظبي - رويترز)

أظهرت وثيقة أصدرها أحد‭ ‬البنوك التي تقود إصدار «الاتحاد للطيران» لصكوك أن الشركة تعتزم بيع صكوك «تحول» مقومة بالدولار.

ويُستخدم عائد ما يعرف بصكوك التحول من أجل تحول الشركات بشكل متدرج لعمليات صديقة للبيئة.

وعينت «الاتحاد للطيران» بنكي «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين مشتركين ووكيلين مشتركين لهيكلة مستدامة. كما يشارك في ترتيب الصفقة مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق.

وذكرت الوثيقة أن سلسلة من الاتصالات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت ستبدأ غداً. وقال مصدر إن مع المحتمل أن يصل حجمها إلى مليار دولار.

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