«مودرن دبلوماسي»: الإمارات تشارك في صياغة اقتصاد العالم المستقبلي

المصدر: دبي - سيد صالح

أشادت صحيفة «مودرن دبلوماسي» الأمريكية بمساهمة الإمارات في صياغة شكل الاقتصاد العالمي المستقبلي، وهي المساهمة التي وصفتها بالفاعلة والمؤثرة والنابعة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجري بقيادته.

واستعرضت الصحيفة في تقرير عن الشكل المتوقع لاقتصاد العالم مستقبلاً ومحاولات استشرافه إلى جهود الإمارات في هذا السياق، فذكر أن الدولة تعد واحدة من أبرز دول العالم جدية ودأباً في محاولات استشراف الشكل الجديد لاقتصاد العالم.

وذكر أن الإمارات اتخذت مبادرات عديدة برعاية سموه للمساهمة في التعرف إلى أبرز إرهاصات الاقتصاد المستقبلي العالمي، بكافة عناصره الرئيسية البارزة كالرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية «فينتك»، والتعاملات غير الورقية «بلوك تشين»، والبيانات الكبرى، وغيرها من المفاهيم التقنية الحديثة التي تُعَد أبرز محركات الاقتصاد والحياة بصفة عامة وبكافة جوانبها في المستقبل.

وأوضح أن الإمارات تهتم أيضاً بآلية شديدة الأهمية من آليات اقتصاد المستقبل، وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تخصص حيزاً كبيراً من دعمها لهذه الشركات ولرواد الأعمال القائمين عليها لتزويدهم بالتمويل، والتدريب، والخبرات وصقل مهاراتهم، باعتبارهم أيضاً من أهم بناة الاقتصاد المستقبلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز