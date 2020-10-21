«الاتحاد العقارية» تعيد هيكلة ديون

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

تعمل «الاتحاد العقارية» على إعادة هيكلة الديون وخفض التكاليف مع انخفاض الأسعار في سوق العقارات في دبي.

وقال فتحي بن قريرة، نائب رئيس مجلس الإدارة في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج»: إن الشركة تركز على إعادة هيكلة ميزانيتها، مضيفاً أن كل الجهود ستصب في اتجاه تقليل الخسائر المتراكمة في الماضي.

وأعادت الشركة هيكلة 946 مليون درهم (258 مليون دولار) من الديون في أغسطس الماضي. وأدى العرض الزائد إلى تراجع قيم الممتلكات والإيجارات. ومع ذلك، عادت «الاتحاد العقارية» إلى تحقيق أرباح في الربع الثالث.

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