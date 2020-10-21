«سياحة أبوظبي» تعتمد شهادة «كوشر»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مؤخراً اتفاقية تعاون مع وكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر التي تأسست مسبقاً هذا العام لمنح تراخيص شهادة كوشر بقيادة الحاخام ليفي دوتشمان، معلنةً بذلك إطلاق حملة مشروع اعتماد شهادة كوشر في فنادق الإمارة، والتي تخوّلها رسمياً تقديم أصناف طعام الكوشر، بما يتيح الفرصة أمام السياح اليهود من مختلف الجنسيات لتناول الطعام المخصص والمسموح لهم حسب الديانة اليهودية في أبوظبي بعد توجيهها تعليمات لجميع فنادق الإمارة بإدراج خيارات طعام الكوشر على قوائم خدمة الغرف ومنافذ المأكولات والمشروبات الشهر الماضي.

وتتيح الاتفاقية لفنادق أبوظبي الاستفادة من خدمات اعتماد شهادة كوشر مجاناً لمدة عام واحد، حيث كان فندق قصر الإمارات أول الحائزين على الشهادة والتي تخوله تقديم طعام الكوشر.

ووفقاً لمواصفات شهادة الاعتماد، على جميع منافذ المأكولات والمشروبات في كافة فنادق الإمارة استحداث ركن إضافي في مطابخها مخصص لإعداد طعام الكوشر، بالإضافة إلى وضع ملصقات على قوائم الطعام برموز واضحة تشير إلى أصناف الكوشر. هذا ويستخدم مصطلح «كوشر» لوصف المأكولات التي تطابق معايير وأحكام الديانة اليهودية.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تكمن إحدى أبرز مميزات أبوظبي في تنوع الثقافات التي تختزلها سواء من جهة الجنسيات التي تحتضنها على أرضها، إلى جانب الخيارات الواسعة للمأكولات من أبرز المطابخ العالمية لتلبي ذائقة المجتمع المحلي والزائر، وصولاً إلى تعدد المواقع الثقافية والتراثية. كما وتأتي هذه الاتفاقية لترسخ مكانة أبوظبي كإحدى أكثر الوجهات السياحية تنوعاً وضيافةً في العالم. ويمنح مشروع اعتماد شهادة كوشر الفرصة لزوار ومقيمي الإمارة لتجربة مأكولات جديدة، في وقت نستعد فيه للترحيب بالسياح اليهود من أنحاء العالم».

وقال الحاخام ليفي دوشمان، المؤسس والمدير التنفيذي لوكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر: «نفخر بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال هذه المبادرة الفريدة، والتي تتماشى مع رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي لترسيخ مكانة العاصمة كمنارة للسلام والتسامح.

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