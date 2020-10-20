تحذير من منصات إلكترونية مالية غير مرخصة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من منصتين إلكترونيتين غير مرخصتين من قبلها لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لرقابتها. وقالت الهيئة، إن منصة «Q8TRADE» ومنصة «Tradetime»، غير مرخصتين من قبلها، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع المنصتين بهذه الصفة.

وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، لا سيما بعد ما لوحظ أخيراً قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمها خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة.

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