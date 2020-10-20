الإمارات تتصدر إقليمياً في إصدار السندات

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القيمة الإجمالية للسندات المطروحة للبيع خلال الأشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري، وفقاً لبيانات أصدرتها أمس شركة «ريفينيتف» الأمريكية المتخصصة في بيانات الأسواق.

وأفادت بيانات الشركة أن الإمارات أصدرت سندات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 بقيمة إجمالية بلغت 34.7 مليار دولار، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، حيث طرحت سندات بقيمة إجمالية بلغت 21.9 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن القيمة الإجمالية للسندات التي طرحتها دول المنطقة منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر بلغت 92.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن 92.4 مليار دولار يُعدُ رقماً قياسياً في القيمة الإجمالية للسندات المطروحة في دول المنطقة خلال أول تسعة أشهر من العام، موضحاً تأثير جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها الاقتصادية في هذا الرقم القياسي.

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