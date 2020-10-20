«بايمنتولوجي» للتقنية المالية تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

المصدر: دبي- البيان

قامت شركة «بايمنتولوجي»، المزوّد لحلول تقنية الدفع، مؤخراً بتأسيس إنشاء مكتبها الإقليمي في دبي، بهدف الاستفادة من سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط الذي تقدر قيمته بـ 200 مليار دولار.

وحصلت الشركة على ترخيص للعمل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. سيساعد هذا مزود حلول التقنية المالية ومقره المملكة المتحدة على تقديم حلول مدفوعات رقمية وذكية أكثر تقدماً للبنوك ومقدمي الخدمات المالية وتجار التجزئة وتلك التي تعالج المعاملات الجماعية على أساس منتظم.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غضون السنوات الثلاث الماضية، قفزة لمعاملات التجارة الإلكترونية بمعدل عشرة أضعاف من 20 مليار دولار في 2017 إلى 200 مليار دولار عام 2020، وفقاً لأحدث التقارير.

ويأتي دخول شركة «بايمنتولوجي»، إلى سوق الشرق الأوسط في وقت ارتفع فيه الطلب على المعاملات غير المباشرة وغير النقدية بعد جائحة «كوفيد 19»؛ الأمر الذي دفع بالشركات والمؤسسات المالية إلى التحول نحو حلول الدفع الرقمية والذكية.

وقال شين أوهارا، الرئيس التنفيذي لشركة «بايمنتولوجي»: «تتمتع منطقة الشرق الأوسط بإمكانيات هائلة للنمو في سوق التقنية المالية والمدفوعات الرقمية، ويأتي دخولنا إلى المنطقة في الوقت المناسب». «من أجل التغلغل في السوق؛ قررنا تأسيس مكتب في الإمارات - الدولة الأكثر تقدماً في المنطقة من حيث تبني التقنية. وستمكّننا هذه الخطوة الآن من بلورة فهم أعمق للواقع على الأرض وتطوير استراتيجية النمو لدينا.

ولقد بدأنا بالفعل في مقابلة الشركاء والعملاء المحتملين لتقديم منتجاتنا المبتكرة التي ستغيّر الطريقة التي يسدّد بها الأشخاص المدفوعات والطريقة التي تعالج بها المؤسسات المالية هذه المدفوعات - بسلاسة وبطريقة آمنة للغاية - وبما يضمن أمان بيانات العملاء».

وسرَّع فيروس «كوفيد 19» الحاجة إلى التحول الرقمي. وفي ظل تزايد عمليات الشراء عبر الإنترنت؛ يطالب المستهلكون الآن بحلول مرنة تركز على العملاء. وإلى جانب الافتقار إلى الثقة والمشهد التنظيمي المتطور باستمرار؛ تحتاج البنوك والمؤسسات المالية إلى التصرف بسرعة لضمان الامتثال وتقديم المرونة التشغيلية. تتيح منصة شركة «بايمنتولوجي»، لعملائها أن يتمتعوا بالمرونة بحسب طلب المستهلكين.

ارتفع عدد المعاملات غير النقدية بنسبة 14٪ تقريباً من 2018-2019 ليصل إلى 708,5 مليارات معاملة على مستوى العالم، وهو أعلى معدل نمو تم تسجيله في العقد الماضي.

وسجلت إيرادات المدفوعات العالمية نمواً بنسبة 6 % لتصل إلى 1,9 تريليون دولار (7 تريليونات درهم) في 2018، وفقاً لماكينزي وتقرير المدفوعات العالمية للشركة لعام 2019. وتمثل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 300 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات التي تم جمعها بواسطة LearnBonds.com؛ فإن سوق المدفوعات الرقمية في كافة أرجاء العالم سيقفز إلى رقم قياسي بقيمة 4,7 تريليونات دولار (17,25 تريليون درهم) هذا العام، بمعدل نمو سنوي قدره 15,3 %. من المقرر أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي على مدار السنوات التالية، حيث يصل السوق بأكمله إلى 6,7 تريليونات دولار (24,5 تريليون درهم) بحلول 2023.

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