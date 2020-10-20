القرية العالمية تستضيف روّاد قطاع الترفيه والتسلية حول العالم

المصدر: دبي - البيان

نظمت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، ندوة إلكترونية يوم 20 أكتوبر 2020، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العالمية الرائدة على مستوى القطاع.

وشهدت الندوة مناقشة العديد من المواضيع المهمة حول التحديات التي تشهدها الوجهات الترفيهية، وتعزيز التدابير الاحترازية الخاصة بضمان الصحة والسلامة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19. وسلطت الندوة الإلكترونية الخاصة بقطاع الترفيه الضوء على أفضل الإرشادات والإجراءات المعمول بها اليوم عبر سيناريوهات مختلفة.

إدارة المخاطر

وتناول المشاركون من ذوي الخبرة والاطلاع، الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية المحسنة، وإدارة المخاطر، والمبادئ التوجيهية الحكومية، وأفضل ممارسات الصحة والسلامة، واستقاء الدروس من الطرق المتبعة لإعادة فتح المنتزهات والوجهات السياحية في الإمارات وغيرها من دول العالم. وانتهت الندوة بحضور المئات من المختصين في قطاع الترفيه والعاملين به من حول العالم.

سلامة الزوار

ومن المؤسسات العالمية الرائدة التي شاركت في الندوة الإلكترونية، الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب IAAPA، ومجلس السلامة البريطاني ومجموعة ريبلي للترفيه، الذين قاموا بمناقشة أفضل الممارسات الدولية لناحية ضمان سلامة الزوار عبر جميع العمليات.

بينما ركز المشاركون من الإمارات، من القرية العالمية وبلدية دبي ودبي القابضة، بشكل أكبر على الوضع المحلي، بما في ذلك عرض إجراءات السلامة المعززة وأهمية المعايير مثل ختم «دبي الضمانة». وتمثل الهدف الرئيسي من الندوة الإلكترونية في وضع أجندة تستشرف مستقبل قطاع الترفيه ككل، بناء على خبرات ورؤى المتحدثين في هذا المجال.

وأدار النقاش جوناثان ريكارد، مدير أول الاستراتيجية المؤسسية والمخاطر، القرية العالمية

فيما تضمنت قائمة المتحدثين كلاً من علي السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات، القرية العالمية، محمد الظنحاني، مدير قسم السلامة ببلدية دبي، جاكوب وال، نائب رئيس الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب IAAPA، ديفيد بار، مدير السياسات والتقنية، مجلس السلامة البريطاني، فيكتوريا لين، مدير عام وجهات الترفيه، دبي القابضة، فيكتور داناو، مدير التطوير والعمليات في آسيا والمحيط الهادئ، ريبلي للترفيه.

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