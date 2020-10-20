اقتصادية أبوظبي تحظر بيع الإسمنت المعبأ في أكياس لا تحمل شهادة الجودة

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً إلى كل منافذ بيع مواد البناء على مستوى إمارة أبوظبي حظرت بموجبه بيع الإسمنت المعبأ في الأكياس التي لا تحمل شهادة الجودة الاتحادية أو المحلية ممثلة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأفادت الدائرة في تعميمها أن هذا التوجيه الذي يأتي بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين يهدف إلى تحقيق معايير الجودة للمنتج المحلي لمواد البناء بما يضمن سلامة المنتج المحلي وحفظ حقوق المستهلكين ومحاربة الغش التجاري.

وذكرت الدائرة في سياق التعميم أنه ابتداءً من صدور هذا التعميم يمنع بيع الإسمنت المعبأ في الأكياس التي لا تحمل شهادة الجودة المحلية أو الاتحادية، حيث تمنح منافذ بيع مواد البناء فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

مشيرة إلى أن فرق التفتيش بالدائرة ستقوم بتنفيذ حملات تفتيش إلى منافذ البيع للتأكد من تطبيق هذا التعميم. وشددت الدائرة على أن مخالفة ما جاء في هذا التعميم من الشركات والمؤسسات المعنية سيعرّضها للمخالفة والمساءلة القانونية وفرض الجزاءات الإدارية وفق الإجراءات المتبعة لديها.

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