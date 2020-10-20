تعزيز قدرات كارفور الإلكترونية بافتتاح أكبر مركز للتسوق الإلكتروني بالسعودية والمنطقة

المصدر: الرياض- البيان

أعلنت شركة ماجد الفطيم افتتاح أكبر مركز للتسوق الإلكتروني، وتلبية الطلبات عبر الإنترنت في السعودية والمنطقة، في مدينة الرياض، وذلك لضمان تحضير وتوصيل أسرع وأكثر كفاءة لطلبات عملاء كارفور عبر الإنترنت.

وتم افتتاح المركز الجديد بحضور مسؤولين من وزارة التجارة والاستثمار، ويمتد على مساحة 9,000 متر مربع، ويعمل فيه فريق عمل يشمل أكثر من 500 شخص يلبون احتياجات العملاء بوجود ما يزيد على 12,000 منتج من الأصناف الأساسية، بما فيها الفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات التنظيف، وغير ذلك من المنتجات التي سيتم توصيلها باستخدام 150 شاحنة مبرّدة.

وجاء هذا المركز استجابةً للإقبال الكبير على التسوق الإلكتروني، ونموه المتسارع في السعودية، خصوصاً بعد انتشار جائحة «كوفيد 19»، وسيساهم في مواكبة الطلب المتزايد عبر الإنترنت.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: شهد قطاع التجزئة نمواً متسارعاً بالتوازي مع تغيّر متطلبات العملاء، ولا سيما في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19».

وقد عملنا على مواكبة هذا النمو وتحقيق مرونة أكبر في عملياتنا، كي نتأقلم بسرعة ونحسّن قدراتنا الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت، لهذا أطلقنا أحدث استثماراتنا في مجال التجارة الإلكترونية؛ أكبر مركز لتلبية الطلبات عبر الإنترنت لدى الشركة في مملكة السعودية من أجل تلبية الطلب المتزايد على التسوق الإلكتروني.

ومركز التنفيذ الجديد في الرياض، هو عاشر وأكبر مراكز التسوق الإلكتروني الجديدة التي افتتحتها ماجد الفطيم، بعد مستويات الطلب غير المسبوقة على خدمات كارفور الرقمية أثناء انتشار جائحة «كوفيد 19».

وتتوزع المراكز الأخرى في المملكة بين مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر. ويتميز هذا المركز باعتماده أعلى المعايير العالمية، فيما يتعلق بعمليات تجهيز وترتيب الطلبيات بطريقة آمنة وصحية، حيث يتم استخدام الشاحنات المبردة وصناديق الثلج للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة أثناء توصيل المواد الغذائية الطازجة وغيرها من المنتجات إلى العملاء.

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