زيادة ملحوظة بمشاريع «شوبا العقارية» خلال الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شوبا العقارية» أنها شهدت زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين الدوليين في الربع الثالث، مقارنةً بفترات سابقة من العام. كما شهدت شركة التطوير العقاري اهتماماً متنامياً من مستثمرين في أسواق جديدة، مثل كندا ونيجيريا، والذين شكلوا نحو 20 % من إجمالي المشترين الدوليين.

وقالت جوسنا هدغي، رئيسة «شوبا العقارية»: إنه لمن المشجّع أن نرى في السوق تجدّد التفاؤل والانطباع الإيجابي الذي يثبّت سيرنا على طريق التعافي. والرحلة طويلة كما هو متوقع، لكننا واثقون من قدرة الإمارات على التعامل مع تداعيات الوباء. فالنهج الحازم، والمتعاطف في الوقت ذاته، يدعم الشركات أمثالنا على اجتياز مرحلة التعافي ضمن الحد الأدنى من العوائق، مع استمرارنا في إيلاء الأولوية للصحة والسلامة العامة.

وعلى ضوء استئناف فتح الحدود العالمية بحذر، لاحظنا اهتماماً شديداً من أسواقنا الرئيسية، مثل السعودية والهند والصين ومنطقة الخليج عموماً. فضلاً عن ذلك، قمنا بتسجيل مستثمرين جدد من أسواق ناشئة، مثل كندا ونيجيريا على وجه التحديد. ونحن في شوبا العقارية متفائلون من أن مرونة القطاع العقاري ستساعدنا في تخطي هذه الأوقات العصيبة، وأتطلّع إلى تحسن الوضع في الربع الرابع من العام، مع سعي العالم نحو اجتياز الركود المرتبط بالوباء.

ويقع «شوبا هارتلاند» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ويطل على وسط مدينة دبي. وتشمل المشاريع الرئيسية داخله: غرينز، وكريك فيستاس، وكريك فيستاس ريزيرف، وفلل غاردينيا، ومنازل غاردن، وون بارك أفينيو وفلل الغابة. ويتميز المشروع بأجوائه الهادئة، حيث خُصص 30 % من إجمالي مساحة أراضيه للمساحات خضراء ومساحات مفتوحة. ومن المتوقع إتمام المشروع الرئيسي عام 2025.

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