«الطنيجي للعقارات» «والطنيجي للأعمال» تنضم إلى رعاة وداعمي مشاريع أعضاء «رُوّاد» الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة انضمام كل من «مكتب الطنيجي للعقارات» و«مكتب عبيد الطنيجي للأعمال» بالشارقة إلى قائمة الجهات والمؤسسات المشاركة في دعم مجموعة المشاريع الوطنية الريادية المنتسبة إلى عضوية المؤسسة.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن انضمام الداعمين واستمرارهم يشكل إضافة نوعية لقاعدة الشركاء والرعاة لأعضاء المؤسسة، ويساهم في تنويع وتوسيع الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون بين «رُوّاد» ونخبة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص التي توفر خدماتها للمشاريع المستفيدة، وهو ما يتماشى مع توجهات الإمارات للارتقاء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وترسيخ موقعها في السوق وتطوير خدماتها إلى أفضل المستويات.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة رُوّاد إنه بموجب هذا التعاون الذي لا يعد الأول مع مكتب الطنيجي للعقارات، فقد تم الاتفاق على أن يتم منح أعضاء روّاد حزمة من المزايا والتسهيلات والإعفاءات من مكتب الطنيجي للعقارات ومكتب عبيد الطنيجي للأعمال وتعزيزها بما يمثل قيمة تبلغ 1.5 مليون درهم ووفق خيارات متنوعة تتلاءم مع احتياجات مختلف المشاريع الريادية.

وأشار إلى أن المستهدف توسيع نطاق هذا التعاون والشراكة خلال الفترة المقبلة لتشمل تقديم حزمة إضافية من الخدمات والتسهيلات لمشاريع مراكز وحاضنات أعمال جديدة تعمل عليها المؤسسة بالشراكة والتعاون مع الطنيجي للعقارات وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينه.

ولفت إلى أن قاعدة الشركاء والداعمين شهدت خلال الفترة الماضية انضمام مجموعة من الجهات والشركات الأخرى ومن ضمنها مركز الشارقة لخدمات المستثمرين سعيد، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومجموعة أَلف – مشروع الممشى.

وأوضح عبيد الطنيجي الخبير العقاري وصاحب مكتب الطنيجي للعقارات أن المكتب سيقوم بمنح رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الجديدة في زوايا ووك في السنة الأولى من الإيجار حسماً بنسبة 20% من القيمة الإيجارية، مع تقديم تسهيلات في سداد دفعات الإيجار لتكون على 12 دفعة بدلاً من حصرها في 3 أو 4 دفعات وذلك طوال مدة العقد، فضلاً عن إتاحة فترة سماح من السداد في بداية العقد مدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بحسب النشاط بدلاً من شهر واحد .

كما هو مطبق على باقي المستأجرين، كما تقرر إعفاء الأعضاء أصحاب العقود الجديدة من العمولات الخاصة بها في أول سنة. وتم الاتفاق أيضاً مع رُوّاد على فتح باب التنافس بين الأعضاء لأفضل فكرة مشروع في مجال المطاعم للمشاريع الأعضاء العاملة في قطاع الأغذية والضيافة في الإمارة، ومن خلاله سيتم اختيار وإعفاء مشروعين اثنين من هذه المشاريع من القيمة الإيجارية مدة سنة كاملة.

كما تم الاتفاق مع مكتب عبيد الطنيجي للأعمال على توفير مجموعة من المكاتب مدفوعة القيمة الإيجارية لمصلحة أعضاء رُوّاد، بهدف دعم أصحاب هذه المشاريع من المواطنين والمواطنات على تجاوز الآثار والتداعيات الاقتصادية الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 وضمان استمرار الأعمال والأنشطة فيها، حيث سيتم تخصيص 10 مكاتب من دون رسوم إيجارية مدة 3 سنوات، وتخصيص إيرادات إيجار 3 مكاتب مدة 10 سنوات لمصلحة مؤسسة رواد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

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