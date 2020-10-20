توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات ومملكة تونغا

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية خدمات النقل الجوي بالأحرف الأولى مع سلطة الطيران المدني في مملكة تونغا وذلك بهدف تعزيز العلاقات الجوية بين البلدين.

وقع الاتفاقية في مقر الهيئة بدبي من جانب الإمارات سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن تونغا أكاولا سفير المملكة في الدولة.

وقال سيف السويدي إن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى دائماً إلى فتح آفاق جديدة لدعم الناقلات الوطنية للإمارات. وعليه فقد تم الاتفاق على تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في هذه الاتفاقية. وتعتبر هذه الاتفاقية إضافة جديدة لاتفاقيات خدمات النقل الجوي التي وقعتها الإمارات مع دول العالم ليصبح مجموع الاتفاقيات الموقعة 185 اتفاقية لتحافظ الإمارات على مركزها الأول في العالم في عدد الاتفاقيات الموقعة.

وأكد السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية التي ارتفع عددها مؤخراً إلى 6 ناقلات وطنية ويعكس هذا العدد من حجم قطاع الطيران المدني في الدولة وتأثيره على الربط الجوي العالمي.

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