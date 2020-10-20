«هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» تستحوذ على «بايونير سلوشنز»

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «بايونير سلوشنز» المتخصصة في توفير حلول مكتبية لتداول السلع/ الطاقة وإدارة المخاطر.

ومن شأن هذا التوسع أن يمنح الشركة العروض الأكثر شمولية في السوق. فيما من المتوقع إغلاق صفقة الاستحواذ خلال الربع الرابع من العام الجاري 2020.

وتمت تسمية «بايونير سلوشنز» ضمن أبرز خمس شركات في استبيان وتصنيفات برامج مخاطر الطاقة على مدار السنوات السبع الماضية. كما صُنّفت أيضاً كأفضل شركة في مجال تداول السلع/ الطاقة وإدارة المخاطر المستندة إلى السحابة، وكذلك الشركة رقم 1 في خدمة ودعم العملاء من قبل مجلة «إنيرجي سي آي أو إنسايتس» للعام 2019.

وكنتيجة لهذه الاتفاقية، ستعمل «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» على توسيع عروض إدارة محفظة الطاقة الحالية لديها لخلق قيمة جديدة للمشاركين في سوق الطاقة، الذين يقومون بالتداول، والتحوّط ضد المخاطر ورصد الانبعاثات وائتمانات الطاقة المتجددة للكهرباء والسلع الأخرى. ويتمثل أساس برامج «بايونير سلوشنز» في منصتها التكنولوجية لإدارة المخاطر المالية والتنظيمية التي توفر للعملاء مرونة متزايدة، وتكلفة مخفضة على الملكية وزمناً أسرع للحصول على القيمة.

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