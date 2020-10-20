ندوة لـ«إيه إم بيست» عن اتجاهات سوق التأمين في المنطقة وتأثيرها المستقبلي

المصدر: دبي - البيان

من المقرر الإعلان عن تقرير «إيه إم بيست» السنوي حول اتجاهات سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأثيرها المستقبلي من خلال ندوة عبر الإنترنت في 3 نوفمبر.

وكانت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما بالنسبة لشركات إعادة التأمين، شهدت ضغوطاً تنافسية على مستوى التسعير، وقدرة فائضة، فضلاً عن تزايد الحوادث المتسببة في وقوع خسائر كبيرة. وفي عام 2020، فاقمت تداعيات جائحة «كوفيد 19» والبيئة المتقلبة لأسعار النفط هذه التحديات.

وخلال الجلسة التي ستمتد لـ 90 دقيقة، سيقوم كبار محلّلي التصنيف من «إيه إم بيست» وكبار المسؤولين التنفيذيين في سوق التأمين وإعادة التأمين بمراجعة التطورات الأخيرة وسيحاولون توقع تأثيرها على سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المديين القصير إلى المتوسط.

ويمكن للمشاركين إرسال الأسئلة مسبقاً أثناء التسجيل أو من خلال إرسال بريد إلكتروني على العنوان webinars@ambest.com. وتجدر الإشارة إلى أن الندوة ستجرى عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية، وستكون إعادة التشغيل متاحة للمشاهدين المسجّلين بعد وقت قصير من انتهاء الحدث. و«إيه إم بيست» وكالة تصنيف ائتماني عالمية، ومزوّدة لتحليلات البيانات متخصّصة في قطاع التأمين. تتّخذ «إيه إم بيست» من الولايات المتحدة الأمريكيّة مقرّاً لها، وتعمل الشركة في أكثر من 100 دولة وتملك مكاتب إقليميّة في نيويورك ولندن وأمستردام ودبي وهونج كونج وسنغافورة ومدينة مكسيكو.

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