اقتصادية دبي تخالف 5 منشآت تجارية لعدم ارتداء الكمام

المصدر: البيان الإلكتروني

خالفت اقتصادية دبي 5 منشآت تجارية لعدم ارتداء الكمام، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، كما تم التنبيه على 4 محلات لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19.

وتشمل هذه الأنشطة وساطة في بيع العقارات وشرائها، صالون رجالي، وكيل سفر وسياحة، تجارة مستحضرات التجميل.

فيما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات، 787 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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